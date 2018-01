AO Tennis: Offizielles Spiel der Australian Open für PS4 und Xbox One

XOne PS4

Die Big Ant Studios haben bekannt gegeben, dass sie auf Basis der Australian Open eine neue Sportsimulation namens AO Tennis entwickeln. Am 16. Januar 2018 wird das Spiel in Australien und Neuseeland für die Playstation 4 und Xbox One erscheinen, die weltweite Veröffentlichung ist für März 2018 geplant. Ein PC-Release ist aktuell nicht vom Hersteller bestätigt.

Die Entwickler wollen einen neuen Standard für den Tennissport aufstellen, indem sie das Erbe und die Geschichte der Australian Open aufleben lassen. Mit Photogrammetrie will man diverse lizenzierte Tennisspieler perfekt abbilden und reale Statistiken für die KI der Athleten nutzen. Zu den bislang lizenzierten Spielern gehören unter anderem Rafael Nadal, David Goffin, John Isner, Angelique Kerber, Karolina Pliskova und Agnieszka Radwanska.

Das Spiel wird einen Karrieremodus enthalten, in dem ihr als Newcomer die Spitze der Weltrangliste erreichen müsst. Zudem werden ein Online-Multiplayer und umfassende Charakter-Anpassungsmöglichkeiten geboten. Laut den Entwicklern wird AO Tennis "den umfassendsten Spielergenerator, der jemals in einem Tennisspiel gesehen wurde" bieten und mit Online-Sharing-Möglichkeiten den Zugang zu Hunderten von durch Fans erstellten Spielern ermöglichen.

Einige kurze Gameplay-Szenen sind diesem Video mit dem australischen Tennisspieler Thanasi Kokkinakis zu entnehmen. Den offiziellen Ankündigungstrailer findet ihr unterhalb dieser Meldung.