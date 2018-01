Hideki Kamiya könnte sich Devil May Cry im Stile des neuen God of War vorstellen

PC XOne PS4

Devil May Cry 4 - Special Edition ab 24,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Bild stammt aus Devil May Cry 4: Special Edition

Gerüchte, dass Capcom aktuell ein neues Devil May Cry entwickeln lässt, gibt es bereits länger und im November vergangenen Jahres sind im Netz vermeintliche Details zu dem Titel aufgetaucht. Während im angeblichen Leak von einer direkten Fortsetzung von Devil May Cry 4 die Rede ist, hofft Hideki Kamiya, der Director hinter dem ursprünglichen ersten Devil May Cry, auf eine komplette Veränderung der Serie. Wie er auf Twitter anmerkt, würde er gerne eine neue Ausrichtung der Reihe sehen, ähnlich wie Sony es mit God of War (im E3-Bericht) getan hat:

Ich werfe hier nur ein paar Ideen in den Raum, aber ich denke es ist an der Zeit, dass DMC eine Überarbeitung des Spieldesigns erfährt. Wenn man die aktuellen globalen Trends und die tolle Grafik der letzten Capcom-Spiele betrachtet, könnte das nächste DMC eine ähnliche Entwicklung wie God of War vollziehen. Vielleicht wird Capcom, statt wieder ein Hack-and-Slash-Spiel im Anime-Stil zu liefern, DMC 5 stattdessen in ein realistisches, cineastisches Actionspiel verwandeln?

Was Capcom mit dem nächsten Devil May Cry abliefern wird, werden wir, wenn man dem letzten Leak im Juni dieses Jahres glauben schenken mag, im Rahmen der E3 2018 in Los Angeles sehen. Offiziell bestätigt hat Capcom die Entwicklung des Spiels bisher noch nicht.