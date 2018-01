Meltdown & Spectre: Sicherheitsupdates wirken sich kaum auf Spiele aus

PC XOne PS4

The Witcher 3 - Wild Hunt ab 26,90 € bei Amazon.de kaufen.

Nachdem Epic Games bei ihren Fortnite-Servern drastische Performance-Einbrüche nach den Patches gegen die Meltdown-Lücke festgestellt hatte, hat nun DigitalFoundry den Einfluss der Betriebssystem- und CPU-Microcode-Patches gegen Meltdown und Spectre auf diverse Spiele gemessen. Dabei wurde die Leistung eines ungepatchen Intel Core i5 8400 mit der Leistung eines mit Betriebssystem-Updates und zusätzlich Microcode-Updates gepatchten verglichen.

Am schlechtesten Schnitt The Witcher 3 - Wild Hunt ab: Zehn Prozent liegen die ungepatchte und die komplett gepatchte Variante auseinander. DigitalFoundry spekuliert, dass dies an der Open World liegt, bei der Spieleinhalte kontinuierlich nachgeladen werden müssen. Bei Spielen, die dies anders handhaben, wie zum Beispiel Assassin's Creed Unity, war kein signifikanter Performanceverlust festzustellen. Überraschenderweise stellten sich die Betriebssystem-Patches auch bei dem älteren Intel i7 4790K als unproblematisch heraus: Hier war bei The Witcher 3 nur eine um drei Prozent niedrigere Framerate und bei Assassin's Creed Unity erneut kein Unterschied messbar. Ein Wechsel zu AMD-Prozessoren wie dem Ryzen 5 1600, die von Meltdown und Spectre weniger betroffen sind, scheint sich nicht zu lohnen: Dieser kam selbst auf einem ungepachten System nicht gegen den i5 an.

Um die Ergebnisse nicht durch geringe Grafik-Leistung zu verfälschen wurden alle Tests mit einer übertakteten Nvidia TITAN X Pascal durchgeführt. Daher liegt es laut DigitalFoundry nahe, dass sich die bisherigen Patches auf normale Gaming-Rechner, bei denen die Grafikkarte den Flaschenhals darstellt, nicht negativ auswirken. Diese Vermutung deckt sich mit einer Stellungnahme von Intel, die Grafik- und Rechenlastige-Anwendungen als weniger betroffen durch die Sicherheitspatches einschätzt. Spieler scheinen sich mit dem patchen also nicht zurückhalten zu müssen.