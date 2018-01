Assassin's Creed Rogue Remastered für PS4 und Xbox One angekündigt

XOne PS4

Am 20. März 2018 veröffentlicht Ubisoft eine überarbeitete Neuauflage von Assassin's Creed Rogue (im Test mit Wertung 7.5), das im Jahr 2014 neben dem PC nur für die LastGen-Konsolen erschienen war. Die Remastered-Version bietet auf der PS4 Pro und Xbox One X 4K-Auflösung, auf der PS4 und Xbox One hingegen 1080p.

Ubisoft verspricht aufgrund der höheren Auflösung, verbesserten Umgebungs-Renderings, visueller Effekte und klarerer Texturen ein „noch schöneres und eindringlicheres“ Spielerlebnis. Inhaltlich werden alle herunterladbaren Inhalte des Originalspiels enthalten sein, darüber hinaus auch die Customization Packs „Meistertempler“ und „Explorer“ sowie Bayeks Vermächtnis-Outfit aus Assassin's Creed Origins (im Test mit Wertung 9.0).

Wie bereits das Originalspiel wird Assassin's Creed Rogue Remastered von Ubisoft Sofia realisiert. Von einer Neuauflage der PC-Version ist bislang nicht die Rede. Den Ankündigungstrailer könnt ihr euch nachfolgend anschauen.