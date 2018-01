Mario Tennis Aces: Neuer Funsport-Titel für Nintendo Switch

Switch

Es geht zurück auf den Tennisplatz. Mit Mario Tennis Aces hat Nintendo im Rahmen der heutigen Direct einen neuen Funsport-Titel rund um den Ex-Klempner und seine Sportsfreunde angekündigt.

Der neue Serienteil will neben knalligen Effekten und ausgefallenen Spezialattacken nun auch mit einem Story-Modus aufwarten. Hier erwarten euch unterschiedliche Missionen, die durch verschiedene Mechaniken euer Tennis-Können auf die Probe stellen wollen. Ebenfalls sollen Bosskämpfe Teil der Kampagne werden, wir dürfen also gespannt sein, was Nintendo sich einfallen lässt.

Erscheinen soll Mario Tennis Aces im Frühjahr 2018. Wir dürfen gespannt sein, ob sich der Titel besser schlägt, als der eher dürftige WiiU-Titel Mario Tennis - Ultra Smash. Erste Gameplayszenen sind in unten eingebundener Nintendo Direct zu sehen.