Super Mario Odyssey: Kostenloses Update bringt Balloon-World-Modus

Nintendo hat kürzlich in einer neuen Ausgabe von Nintendo Direct bekanntgegeben, dass Super Mario Odyssey (im Test: Note 9.5) demnächst ein kostenloses Update erhalten wird. Dieses fügt dem 3D-Plattformer den neuen Modus Balloon World hinzu, der euch zur Verfügung steht, sobald ihr das Hauptspiel beendet habt.

Konkret handelt es sich bei Balloon World um einen Online-Speedrun-Modus, der euch entweder einen Ballon in den Levels verstecken oder suchen lässt. Für beide Aufgaben bleiben euch jeweils nur 30 Sekunden Zeit. Ein gelber Pfeil zeigt euch als Suchender zwar, in welcher Richtung sich der goldene Ballon befindet, doch werdet ihr bei geschickt platzierten Exemplaren dennoch gute Levelkenntnisse und Hüpffähigkeiten besitzen müssen, um ihn in der vorgegebenen Zeit überhaupt erreichen zu können. Online-Ranglisten sollen für weitere Motivation sorgen.

Darüber hinaus wird das Update für Super Mario Odyssey neue Filter für den Snapshotmodus erhalten. Als Termin gibt Nintendo aktuell lediglich Februar an.