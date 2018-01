EA: Matchmaking-Algorithmus soll Spieler zum Geld ausgeben motivieren

Einem aktuellen Bericht der US-Kollegen von WCCFTech zufolge arbeitet der Entwickler und Publisher Electronic Arts derzeit an einem neuen Matchmaking-Algorithmus namens Engagement Optimised Matchmaking (EOMM), mit dem die Spieler gezielt dazu verleitet werden können, länger im Spiel zu verweilen und mehr Geld für die Mikrotransaktionen auszugeben.

Das System soll demnach im Hintergrund das Verhalten der Spieler auswerten, um unter anderem festzustellen, wie gut sie spielen, wie offensiv sie vorgehen und wie schnell sie durch Niederlagen frustriert werden. Die Daten sollen dann für das Matchmaking genutzt werden, womit bestimmte Verhaltensweisen ausgenutzt, beziehungsweise gefördert werden könnten.

So wäre es beispielsweise möglich, Spieler, die dazu neigen, aufgrund von Niederlagen im Spiel des Öfteren Geld für bessere Waffen oder Ausrüstung auszugeben, gezielt mit stärkeren und besseren Gegenspielern zusammenzubringen, um so die Einnahmen durch Mikrotransaktionen auf diese Weise weiter zu steigern. Das Patent erinnert somit an das Matchmaking-System von Activision, das nach Aussage des Publishers allerdings bisher in keinem Spiel zum Einsatz kam.