Humble Store: Hope for Orphans Bundle gestartet

Humble hat mit „Hope for Orphans“ ein neues Bundle in seinem Store gestartet, der unter anderem Titel, wie Killing Floor 2, Homefront - The Revolution (Testnote: 7.0), Blackhole, IL2 Sturmovik 1946, die Platinum Edition von King's Bounty und Rising Storm 2 - Vietnam umfasst. Ihr zahlt wie gewohnt was ihr wollt und könnt euren Beitrag zwischen den Entwicklern, Humble Tip und der Wohltätigkeitsorganisation Change 30 aufteilen, die sich auf die Unterstützung von Waisenkindern in Russland spezialisiert hat. Nachfolgend das komplette Bundle im Überblick:

Ab einem US-Dollar (0,83 Cent):

Blackhole

IL2 Sturmovik 1946

Killing Floor

Rising Storm: GotY

Ab einem Durchschnittspreis von aktuell 7,22 US-Dollar (6,02 Euro):

Homefront - The Revolution

Killing Floor 2 + Soundtrack

King's Bounty: Platinum Edition

Ab einem Betrag von mehr als 10,00 US-Dollar (8,34 Euro):