Dark Souls Remastered angekündigt: Termin, Infos und Teaser [Update]

Update um 16:10 Uhr

Das Gerücht hat sich bewahrheitet. Vor wenigen Minuten haben From Software und Bandai Namco Entertainment offiziell die Remastered-Version von Dark Souls (Testnote: 7.5) angekündigt. Die grafisch überarbeitete Fassung wird laut dem Publisher für PC, Xbox One, PS4 und die Nintendo Switch erscheinen. In Hinblick auf die technischen Verbesserungen soll der Titel auf dem PC in nativen 4K (mit nicht konvertierten 2K-Texturen), sowie auf der Xbox One X und der PS4 Pro in hochskalierten 4K laufen. Die normale Xbox One und die PS4 werden eine Auflösung von 1080p liefern. Auf allen fünf Plattformen werden zudem flüssige 60 Bildern pro Sekunde geboten. Die Switch-Version wird am TV 1080p, sowie unterwegs 720p bieten. Auf der Nintendo-Konsole wird der Titel zudem in beiden Modi mit 30 Bildern pro Sekunde laufen.

In allen Spielversionen werden dedizierte Server geboten. Der Multiplayer-Modus soll stark erweitert werden und Sitzungen für bis zu sechs Spieler erlauben. Die Anzahl der Gilden bleibt die gleiche (neun) und es sind auch keine zusätzliche Multiplayer-Packs geplant. Ob es neue Waffen und Ausrüstungsgegenstände geben wird, ist derzeit nicht bekannt. Die HD-Version wird neben dem Hauptspiel auch den DLC Artorias of the Abyss enthalten und hierzulande einen Tag später als in Japan, ab dem 25. Mai 2018 zum Preis von 39,99 Euro erhältlich sein. Einen ersten Teaser, der von Bandai Namco veröffentlicht wurde, könnt ihr euch weiter unten anschauen.

Originalmeldung vom 11. Januar 2018, um 10:28 Uhr

Gerüchte, dass Bandai Namco Entertainment an einer Remastered-Version von Dark Souls (Testnote: 7.5) arbeiten lässt, gibt es schon länger. Im Dezember hieß es, dass der Titel im Zuge eines Events enthüllt wird, doch dazu kam es nicht. Nun sorgt ein auf Twitter veröffentlichter Schnappschuss für neue Spekulationen unter den Fans. Dieser zeigt einen Eintrag eines japanischen Händlers, der das Spiel mit einem konkreten Release-Termin und Preis listet.

Demnach soll die grafisch überarbeitete Version (zumindest in Japan) am 24. Mai dieses Jahres erscheinen. Der Preis soll dort bei 4.800 Yen (umgerechnet etwa 36 Euro) liegen. Als Plattform wird zwar nur die PS4 aufgeführt, allerdings kann man davon ausgehen, dass auch andere Systeme wie PC und die Xbox One bedient werden. Auch Switch könnte als Plattform in Frage kommen. Vorausgesetzt natürlich, dass etwas an dem anhaltenden Gerücht dran ist. Bisher wurde die Remastered-Version weder von From Software noch Bandai Namco bestätigt.