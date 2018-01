Darkest Dungeon: Veröffentlichung für Nintendo Switch datiert

PC Switch PS4 PSVita iOS Linux MacOS

Entwickler Red Hook Studios gibt bekannt, dass Darkest Dungeon am 18. Januar 2018 im Nintendo-Switch-eShop erhältlich sein wird.

Außerdem teilt das Studio mit, dass die beiden derzeit veröffentlichten DLCs, The Crimson Court und The Shieldbreaker, auch direkt nach dem Release für die Nintendo Switch verfügbar sein werden. Die Preise werden für Darkest Dungeon mit 24,99 Dollar, für The Crimson Court mit 9,99 Dollar und für The Shieldbreaker mit 3,99 Dollar angegeben. Auch der DLC The Color of Madness wird für die Switch erscheinen, jedoch ist noch kein Termin benannt. Das Hardcore-Rollenspiel wird in allen Ländern von Nintendo Amerika und Nintendo Europa zum digitalen Kauf angeboten. Weiterhin werden die Touch-Steuerelemente in der Switch-Version unterstützt.

Für Android-Spieler, die auf eine Umsetzung hoffen, gibt es allerdings schlechte Nachrichten. Aktuell gibt es seitens der Red Hook Studios keine Pläne für eine Android-Version.