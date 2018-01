Kingdom Come - Deliverance: Details zur Xbox-One-X- & PS4-Pro-Version

PC XOne PS4 Linux MacOS

Im kommenden Monat werden die Warhorse Studios und Deep Silver das Mittelalter-Rollenspiel Kingdom Come - Deliverance (Preview) für PC und Konsolen veröffentlichen. In einem Interview mit den US-Kollegen von WCCFTech hat der Studio-PR Manager Tobias Stolz-Zwilling ein paar technische Details zur Umsetzung der Xbox-One-X- und der PS4-Pro-Version verraten.

Die Xbox One X ist derzeit sicherlich die leistungsfähigste Konsole, die uns im Vergleich zur regulären Xbox One eine 1440p Auflösung, hochqualitative globale Beleuchtung, mehr und bessere Schatten, sowie bessere Belichtung und LOD Distanzen erlaubt. Die PS4 pro ist ebenfalls stark und wir versuchen die Leistung jeder Plattform zu nutzen, soweit es uns die Grenzen der CryEngine erlauben. Wir haben die Engine stark an unsere Bedürfnisse angepasst und sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen. Im Vergleich zur Xbox One X läuft die PS4-Pro-Version mit 1080p und kleineren Abstrichen bei der Qualität der globalen Beleuchtung und der Partikeleffekte. Aber wie gesagt, wir bringen alle Plattformen an ihre Grenzen.

Auf der normalen Xbox One und der PS4 soll der Titel, wie von den Machern von Anfang an angestrebt, eine Auflösung von 900p bieten. HDR-Support wird der Titel allerdings nicht bieten, denn die Technologie wird laut Stolz-Zwilling in der verwendeten 3.8.6 Version der CryEngine nicht unterstützt. Die Framerate auf der Xbox One X und der PS4 Pro hat der PR-Manager zwar nicht angesprochen, diese dürfte aber wahrscheinlich bei 30 Bildern pro Sekunde liegen.