The Red Strings Club: Cyberpunk-Adventure erscheint im Januar / Vorbestellerangebot

PC

Am 22. Januar 2018 erscheint das Point-and-Click-Adventure The Red Strings Club auf Steam. Entwickler Deconstructeam und Publisher Devolver Digital bieten bis zu diesem Termin ein interessantes Vorbestellerangebot: Ihr erhaltet nicht nur 20 Prozent Rabatt auf den Normalpreis von 14,99 Euro, sondern auch eine Gratiskopie des Spiels Gods Will Be Watching (Testnote 6.5), dem Debütspiel von Deconstructeam. The Red Strings Club ist in einem Cyberpunk-Setting angesiedelt, in dem ein Barkeeper und ein freiberuflicher Hacker mit allen Mitteln versuchen, das Gehirnwäsche-Programm "Social Psyche Welfare" einer altruistischen Firma zu Fall zu bringen.

Den Ankündigungstrailer könnt ihr euch unterhalb dieser News anschauen.