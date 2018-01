Amazon: "Nimm 3 zahl 2"- Aktion mit Spielen, Filmen und Musik gestartet

Im Zuge einer Angebots-Aktion veräußert Amazon momentan drei Spiele, Filme oder CDs zum Preis von zwei. Ihr könnt aus fast 10.000 Angeboten wählen. Darunter viele PS4-, Xbox One-, PC-Titel sowie Filme, die zum Ende des Jahres 2017 auf den Markt gekommen sind.

Bei den Spielen sind auch Bestseller wie FIFA 18, Call of Duty - WW2, Star Wars - Battlefront 2, Assassin´s Creed Origins, Uncharted: The Lost Legacy, Destiny 2, Skyrim VR, Horizon - Zero Dawn – Complete Edition und Wolfenstein 2 sind dabei. Zu den Filmen zählen auszugsweise die 7. Staffel von Game of Thrones, Dunkirk, Spider-Man Homecoming, Wonder Woman und unzählige weitere aktuelle Filme. Es folgt eine Übersicht für euch mit den entsprechenden Unterkategorien zu den gezeigten Bereichen.

Übersicht: 3 für 2 Aktion

Und so funktioniert es: