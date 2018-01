Total War - Three Kingdoms: Neuer Serienteil in China angekündigt

PC

Sega hat mit Total War - Three Kingdoms einen neuen Teil der beliebten Strategie-Reihe angekündigt. Der Titel wird abermals von Creative Assembly entwickelt und soll im Herbst 2018 für den PC erscheinen.

Wie der Name des Spiels bereits andeutet, spielt Total War - Three Kingdoms in China im Zeitalter der drei Könige. Die Han-Dynastie zerfällt, der Tyrann Dong Zhuo untergräbt die Autorität des Kaisers und dessen Reich steht vor dem Verfall. Diesem Umstand überhaupt nicht positiv gegenüber eingestellt, schließen drei Helden ein Bündnis, um China aus dem Chaos zu befreien und die Schreckensherrschaft Dong Zhuos zu beenden. Dazu müssen sie die Kriegsherren der größten Familien dieser Epoche unter ihrem Banner vereinen. Doch jede dieser drei Heldenfraktionen hat dann doch ihre eigenen Ziele – wird das Bündnis halten...?

Spielszenen aus Total War - Three Kingdoms wurden bisher noch nicht gezeigt, ein erster Cinematic Trailer stimmt jedoch bereits auf die Epoche und den damit verbundenen Stil ein. Das Video könnt ihr euch nachfolgend ansehen.