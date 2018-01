The Raven: King Art und THQ Nordic bringen Remaster im März

PC XOne PS4

Das im Jahr 2013 erschienene Detektiv-Adventure The Raven - Legacy of a Master Thief (Testnote 7.0) des deutschen Entwicklers King Art Games erhält eine Remastered-Version. Laut der Pressemitteilung des Publishers THQ Nordic wird die Neuauflage komplett überarbeitete Animationen und Licht- und Haareffekte sowie eine Full-HD-Auflösung bieten.

Erscheinen soll das schlicht The Raven Remastered betitelte Spiel bereits am 13. März 2018 für den PC, die Playstation 4 und die Xbox One. Den Ankündigungstrailer könnt ihr euch unterhalb dieser News ansehen.