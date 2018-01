Fazit Weihnachtsaktion 2017

Um eine sowieso schon lange News zur Weihnachtsaktion 2017 nicht noch länger zu machen, packen wir die versprochene Endabrechnung in einen eigenen Beitrag. Der wichtigste Satz gleich zu Beginn: Ein Riesendankeschön an alle Spender und sage und schreibe 18.555 Euro (brutto), die dadurch zustande gekommen sind – unsere mit Abstand erfolgreichste Spenden- oder Crowdfunding-Aktion bislang!

Damit haben die Spender nicht nur GamersGlobal finanziell "Danke" für ein fleißiges Jahr 2017 gesagt, sondern auch diverse Inhalte freigeschaltet. Nämlich unter anderem die Weihnachtssinger (siehe Video), Jörgs Weihnachtsansprache (Spender-exklusiver Podcast), Dennis' Masochismus-Video mit Cuphead (nur für Spender) sowie drei noch aufzunehmende Videos: Christoph & Binding of Isaac, erscheint am Freitag, 12.1., plus die gesamte Redaktion & Just Dance 2018 plus Jörg & WET - The Sexy Empire.

Hardware-Anschaffungen

Dazu kommen die folgenden Hardware-Anschaffungen, die uns videotechnisch fit für die nahe und mittlere Zukunft machen:

Atomos Ninja Inferno 4K-Capturegerät (bereits bestellt, 1.000 Euro)

4K-Capturegerät (bereits bestellt, 1.000 Euro) neuer iMac-4K-Schnittrechner (wird vermutlich diese Woche bestellt, Specs folgen)

(wird vermutlich diese Woche bestellt, Specs folgen) 4K-Video/8K-Fotokamera Panasonic GH5 inkl. Leica 12-60mm Objektiv (siehe Auspackvideo). Wir zahlten 2350 Euro, die restlichen 150 Euro werden wir für eine neue Speicherkarte sowie einen "Dummy-Akku" zum Anschluss ans Stromnetz ausgeben.

Beim iMac haben wir uns angesichts des großen Euro-Überhangs von 1.555 Euro (da das letzte Ziel ja nicht mehr erreicht wurde) entschlossen, auf einen aktuellen iMac 2017 umzusatteln. Dieser sollte bei vergleichsweise geringen Mehrkosten (wir gehen von ca. 600 Euro aus) ein Leistungsplus von bis zu 40% für Video-Schnittzwecke bringen im Vergleich zum eigentlich geplanten 2015er Refurbished-Modell. Sobald wir den genauen Preis inklusive Zusatz-RAM wissen, aktualisieren wir diese News!

Die restlichen ca. 950 Euro werden wir vermutlich, analog zu den Vorjahren, in kostenlose Premium-Abos umwandeln für zufällig ausgewählte User, die noch keines hatten. Auch darüber werden wir euch noch genau informieren.

Freigeschaltete Highlights

Vor allem aber können sich alle Spender und Premium-Abonnenten auf ein halbes Jahr verstärktes Harald Fränkel-Engagement freuen mit ca. 2 SDKs pro Monat. Die erste wird zu Monster Hunter World sein, noch im Januar.

Und alle User von GamersGlobal werden in den Genuss kommen von 1 Harald-Fränkel-Test pro Monat sowie der Mini-Videoserie Die Redaktion 2: Gamescom 2018 ab vermutlich Ende August, geschnitten von René Jacob, der uns von München nach Köln begleiten wird.

Die Top-25-Spender

Einen beträchtlichen Teil der 18.555 Euro stammen von den freigiebigsten 25 Spendern (in Wahrheit fällt eine klare Trennung schwer, auch etliche der direkten Verfolger haben größere Beträge gespendet, im Schnitt liegen die Spender bei fast 30 Euro pro Person). Die Top 5 aber, und darunter noch mal besonders die Top 2, haben aber wirklich richtig zugeschlagen. Entsprechend erhalten die Top 5 jeweils einen virtuellen "Gutschein" für eine spezielle Aktion:

Der Topspender 2017, Claus, darf im Jahr 2018 eine Stunde der Kritiker bestimmen und uns in der Redaktion besuchen. Idealerweise, um die von ihm bestimmte SdK-Aufnahme oder deren Schnitt selbst mitzuerleben! Ein gemeinsames Mittagessen sowie eine Top-News-Verewigung sind inbegriffen.

Der Zweitplatzierte SireJeffrey kann sich ab sofort ein beliebiges Langer lästert wünschen – das der lästernde Langer dann umsetzen wird, sofern ihm irgendetwas Lästerliches dazu einfällt.

Der Drittplatzierte, Olphas, darf einen beliebigen Test im Jahr 2018 bestimmen – seine Wahl muss nur im Handel erhältlich sein und auf einer der aktuellen Plattformen laufen.

Platz Nummero 4, Kriesing, wird zu einer unserer Redkonfs zugeschaltet (Montag 9:00 Uhr), per Skype oder Telefon (etwa 1 Stunde Dauer) und erstellt mit uns zusammen den Wochenplan.

Und der Fünftplatzierte, Elfant, wird in einem Montagmorgen-Cast das Thema der Woche bestimmen und kann selbst an diesem MoMoCa teilnehmen, um es mit uns zu diskutieren.

Und das sind die folgenden 20 Plätze der Top 25 – sie alle haben GamersGlobal bei der Weihnachtsaktion 2017 mit dreistelligen Beträgen unterstützt:



Diesen Top-Spendern – und die folgenden Plätze liegen nur knapp hinter dem 25. –, aber auch allen anderen, noch mal ein riesengroßes Dankeschön! Ihr habt uns ermöglicht, das Jahr 2017 mit einer "schwarzen Null" zu beenden und spannende zusätzliche Inhalte für 2018 finanziert.