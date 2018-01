Sony: Neuer Playstation-Chef distanziert sich von „Games as a Service“

PS4 ab 255,00 € bei Amazon.de kaufen.

Bildquelle: Twitter (@TsuyoshiKodera)

Nachdem John Kodera im Oktober letzten Jahres Andrew House als Präsident und CEO von Playstation ablöste, startete der neue Geschäftsleiter kürzlich auch auf Twitter durch, wo er direkt von einigen Fans begrüßt wurde. In einem seiner ersten Tweets bedankte er sich bei House für die Zusammenarbeit und räumte im Anschluss mit den Gerüchten auf, die aufgrund einer Aussage von CFO Kenichiro Yoshida während einer Investorenkonferenz entstanden sind. Dabei bestätigte er noch einmal, dass Sony keine „Games as a Service“-Pläne verfolgt.

Auf eine Anmerkung eines Followers, doch bitte auf mögliche Vorhaben in diese Richtung zu verzichten und sich stattdessen weiter auf Singleplayer-Titel zu fokussieren, twitterte Kodera zurück: „Ich werde mein Bestes geben, um die ausgezeichnete Arbeit von Andrew House fortzusetzen. Und was Games as a Service angeht: macht euch keine Sorgen. Unsere Vision für Playstation ist eine ganz andere“. Damit knüpft Kodera an die Aussage von SIEA CEO Shawn Layden an, der schon während der Playstation Experience 2017 den Fans versicherte, dass Sony sich auch in Zukunft darauf konzentrieren wird „tiefgreifende Geschichten“ zu erzählen.