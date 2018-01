Steam-Midweek-Deals mit Marvel vs. Capcom - Infinite, Superhot & mehr

PC XOne PS4

Steam bietet aktuell im Zuge seiner wöchentlichen Midweek-Aktion das 2D-Prügelspiel Marvel vs. Capcom - Infinite (Testnote: 8.0) sowie den Indie-Shooter Superhot zu reduzierten Preisen an. Zudem gibt es noch Rabatte auf weitere Titel, darunter Titan Souls, The Talos Principle, Home Sweet Home und Broforce. Als Tagesangebot ist aktuell Get Even (Testnote: 7.0) günstiger zu haben. Hier ein paar Beispiele aus dem Store (mehr findet ihr unter dem Quellenlink):