303 Squadron - Battle of Britain: Flug-Simulator auf Kickstarter

PC

Der Entwickler Atomic Jelly und der Publisher Movie Games haben auf Kickstarter eine Crowdfunding-Kampagne für ihr neues Flugsimulationsspiel 303 Squadron - Battle of Britain gestartet. Das Spiel ist thematisch im Zweiten Weltkrieg angesiedelt und soll mit realistischer Flugmechanik und Physik aufwarten. Zudem sollt ihr im Spiel die Möglichkeit haben, die RAF Northolt Base frei zu erkunden, mit anderen Piloten zu sprechen und „unzählige Nebenmission“ abseits der Hauptstory zu entdecken. Letztere soll nach Angaben der Macher eine tiefgründige und auf realen Ereignissen basierte Geschichte erzählen und euch viele Aspekte und Emotionen eines Pilotenlebens vermitteln. Darüber hinaus soll auch ein innovativer Mechaniker-Modus geboten werden, in dem ihr aus der Ego-Perspektive euren Kriegsvogel verbessern könnt.

Für die erfolgreiche Finanzierung des Projekts werden insgesamt lediglich 8.067 Euro benötigt, da der Titel bereits weit in der Entwicklung fortgeschritten ist. Bisher wurden bereits über 2.100 Euro von mehr als 100 Unterstützern gesammelt. Die Kampagne wird noch 39 Tage andauern. Im März dieses Jahres soll der Titel dann auf Steam in die Early-Access-Phase starten. Aktuell ist das Spiel nur für den PC angekündigt, unter den Zusatzzielen (Stretch-Goals) sind aber auch Umsetzungen für die Xbox One und die PS4 zu finden. Für die Xbox-One-Version werden 175.000 Kanadische Dollar (rund 117.600 Euro) und für die PS4-Fassung 220.000 CAD (etwa 148.000 Euro) benötigt. Ab 300.000 CAD (circa 200.000 Euro) kommt auch VR-Support hinzu. Wenn ihr die Entwickler unterstützen möchtet, folgt einfach dem Link in den Quellenangaben. Eine digitale PC-Kopie des Spiels bekommt ihr bereits ab 16 CAD (etwa 11 Euro). Ein kurzes Cinematic zum Spiel könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Es gibt zudem einen ersten Gameplay-Trailer, der euch einen Blick auf die RAF Northolt Base und den Mechanic-Mode werfen lässt.