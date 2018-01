Sea of Thieves: Termin und Details zur Closed Beta

PC XOne

Microsoft gab den Termin für die geschlossene Beta zum kommenden Piraten-Onlinespiel Sea of Thieves bekannt. Demnach werdet ihr schon am 24. Januar 2018, um 13:00 Uhr (deutscher Zeit) in See stechen können. Die Testphase wird fünf Tage andauern und soll am 29. Januar 2018 um 21:00 Uhr enden. Teilnehmen können alle, die sich bis zum 1. Dezember 2017 für das Preview-Programm angemeldet oder das Spiel (als digitale oder Retail-Version) vorbestellt haben.

Die geschlossene Beta wird euch laut Microsoft einige Einblicke in die Welt des Piraten-Onlinespiels gewähren, allerdings bekommt ihr nicht das komplette Spiel zu sehen, denn man möchte sich ein paar Überraschungen für den offiziellen Release im März aufsparen. Interessanterweise wird es keine Verschwiegenheitsvereinbarung (NDA) geben, weshalb ihr eure Spielerlebnisse frei mit anderen (als Screenshots, Videos oder Livestreams) teilen könnt.