Pornhub: 3DS immer beliebter, PlayStation weiter vorn

Es ist wieder soweit. Die beliebteste Informationsseite für Erwachsene, Pornhub, veröffentlichte erneut die unzensierten, harten Fakten über das Nutzungsverhalten ihrer User im Jahr 2017. Wir beantworten unter anderem folgende Fragen und bieten zudem noch allerhand kuriose Daten: Wird Deutschland zu den Top-Performern in Sachen Nutzungsdauer aufschließen können? Welche Spielecharaktere wurden am häufigsten gesucht? Welche Konsole performt am besten auf dem Sektor? Und warum ist der 3DS gefragter denn je?

Beginnen wollen wir aber mit ein paar allgemeinen Zahlen. Im letzten Jahr besuchten insgesamt 28,5 Milliarden Menschen die Website. Durchschnittlich sind dies 81 Millionen User am Tag, die 24,7 Milliarden Suchanfragen abschickten. Um das besser einordnen zu können: Das sind 50.000 Anfragen pro Minute und immer noch 800 pro Sekunde. Zufälligerweise verkauft ein nordamerikanisches Fastfood-Restaurant mit goldenen Bögen die gleiche Anzahl an Burgern in der gleichen Zeit. Beeindruckend ist ebenfalls die bewegte Menge an Daten. Zusammengefasst wurden 3732 Petabyte hin- und herbewegt. Die Menge ist ausreichend, um die Speicher aller sich momentan in Nutzung befindlichen iPhones zu füllen.

Das Jahr der Frau und #metoo

"2017 scheint das Jahr zu sein, in dem immer mehr Frauen sich trauen, ihr Verlangen offener auszudrücken.", bemerkt der Sextherapist Dr. Laurie Betito, Leiter des Pornhub Sexual Wellness Centers (kein Scherz, das gibt es wirklich). "Durch die #metoo-Bewegung und Dank starker Frauen wie Hillary Clinton, fühlen sich Frauen darin bestärkt, ihren Bedürfnissen eine Stimme zu verleihen.", führte Betito weiter aus. Das spiegelt sich auch in den weltweiten Suchanfragen wider, denn "Porno für Frauen" und der Unterpunkt "Lesbisch" wurden 2017 am häufigsten gesucht. Natürlich nur von Frauen, die Herren der Schöpfung hatten damit rein gar nichts zu tun. Die haben sich nämlich den Suchbegriff "Hentai" vorgenommen und im Vergleich zum Vorjahr direkt mal um sechs Plätze verbessert und auf den zweiten Platz gehievt. Kurios ist, dass selbst der Fidget-Spinner in den Rankings erscheint. Danach kommen die üblichen Verdächtigen, bis dann der Überflieger der Tabelle auftaucht. Der Begriff "Cheerleader" schoss satte 366 Plätze nach oben und liegt damit nur drei Plätze hinter "VR", der um 14 Plätze nach oben kletterte.

Im Bereich Gay Porn ist mit der meistgesuchte Begriff "Police Patrol" oder "Polizeikontrolle". Nur, damit ihr es wisst. Ansonsten stehen die Jungs eher auf schwarz, allerdings nicht in klein.

Konsolen, Overwatch und Pokémon

Die PlayStation ist weiterhin die Konsole eurer Wahl, wenn es um etwas Abwechslung auf dem Bildschirm geht und ihr lieber mit euch selbst spielen wollt. 56 Prozent der Konsoleros nutzen das Sony-Produkt, 32 Prozent, und damit sieben Prozentpunkte weniger als 2016, die Xbox. Der Nintendo 3DS aber verzeichnet einen unglaublichen Anstieg an Einsätzen, nämlich 110 Prozent. Trotzdem liegt der Traffic weiterhin nur bei einem Prozent. Woher das plötzliche Interesse kommt, kann keiner so recht beantworten. Die Wii hingegen verlor nahezu die komplette Fanbase und wird über kurz oder lang wohl gar nicht mehr zur Entspannung genutzt. Da die Switch bisher noch keinen internetfähigen Browser besitzt, bleibt die natürlich außen vor. À propos Browser. Der verliert immer weiter an Popularität; das Smartphone und das Tablet haben längst den heimischen PC abgelöst und führen die Gerätesektion mit 74 Prozent an.

Die Suche nach Spielecharakteren ist weiterhin stark im Kommen. So steht D. Va aus Overwatch weiterhin an der Spitze der nachgefragtesten Spielefiguren, gefolgt von zwei weiteren Overwatch-Charakteren. Erst dann gesellt sich auf Platz vier die Pokémon-Trainerin Misty hinzu, dicht gefolgt von der Granny der Spieleindustrie, Lara Croft aus Tomb Raider. Einzig Prinzessin Zelda und zwei Mortal Kombat-Kämpferin stören noch die Dominanz der Blizzard-Krieger und der Taschenmu...monster. Wenn euch Figuren aus Spielen allerdings zu langweilig sind und ihr lieber dem Superhelden-Trend folgt, dann steht ihr nicht alleine da. Die meistgesuchten Filme und deren Charaktere kommen nahezu ausschließlich aus den Häusern DC und Marvel, wobei hier Harley Quinn, Wonder Woman und, man höre und staune, Batman in den Top 3 stehen. Dazwischen tummeln sich noch etliche Avengers, Mitglieder der Justice League und die Guardians of the Galaxy. Dazwischen, fast versteckt, finden wir noch die kleine Rey aus Star Wars.

Deutsche Statistik

Solltet ihr endlich das Objekt eurer Begierde gefunden haben, weiß Pornhub, dass ihr wahrscheinlich zwischen 18 und 34 Jahre alt seid und im Durchschnitt 9 Minuten und 34 Sekunden verweilen werdet, bis ihr weitersurft. Dabei liegt ihr zwar immer noch gute vier Minuten hinter dem Spitzenreiter, den Philippinen, befindet euch aber in guter Gesellschaft. Trotzdem gibt es einen Grund stolz zu sein. Die durchschnittliche Dauer des Besuchs hat sich um 23 Sekunden verbessert. Zwar weltweit, aber da soll erstmal einer beweisen, dass wir da nicht zu beigetragen haben.

Die hiesigen Suchbegriffe ändern sich kaum. Weiterhin bleibt alles sehr national und familiär, einige von euch wollen nun lediglich etwas dreckiger angesprochen werden. Die gezeichnete Pornografie in Form von Hentais steigt auch hier um 15 Plätze nach oben in den Charts. Was uns allerdings verunsichert oder auch etwas Sorge macht, ist der übermäßige Ruf nach Fetisch und Bondage, verbunden mit einer Kategorie, die sich auf "Wissen" reimt. Da sind wir weltweiter Spitzenreiter und nicht einzuholen, wenn es um diese "speziellen Bedürfnisse" geht. Was zur Hölle ist nur los mit euch? Das Smartphone wird dabei immer wichtiger. Nahezu die Hälfte aller deutschen User konsumieren mittlerweile über dieses Medium.

Den größten Traffic-Einbruch in Deutschland verzeichnete Pornhub übrigens am 8. Oktober 2017. An dem Sonntag, der neuerdings der beliebteste Tag auf der Website ist, lief ein gewisser Münchener Tatort mit dem passenden Titel Hardcore, der die User zur ARD schalten ließ.