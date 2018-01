Metal Gear Survive: Story, Crafting und Action der Kampagne im Video

PC XOne PS4

Am 22. Februar wird Konami mit Metal Gear Survive ein an die Stealth-Reihe von Hideo Kojima angelehntes Spinoff veröffentlichen. Wie der Name bereits andeutet, steht in dem Titel das Überleben im Vordergrund, der Fokus liegt auf dem Multiplayer-Modus.

Die Entwickler wollen jedoch auch Einzelspielern etwas bieten, weshalb Metal Gear Survive mit einer vollständigen Kampagne inklusive einer wieder einmal sehr wirren Story versehen wird. In einem ersten Gameplay-Trailer sind nun diverse Spielszenen aus dieser zu sehen. So werden uns beispielsweise die Crafting-Möglichkeiten gezeigt, durch die wir beispielsweise rutschige Fallen bauen können, um die untoten Soldaten geschickt eine Klippe herunter stürzen zu lassen.

Natürlich handelt es sich bei oben beschriebenem Beispiel um eine der etwas albernen Methoden, sich gegen die feindliche Brut zur Wehr zu setzen. Ihr könnt auch normale Geschütze oder Türme, von denen aus ihr herunter schießen könnt, bauen. Auch die für die Metal-Gear-Reihe unverzichtbare Stealth-Mechanik ist Teil von Metal Gear Survive, leises Vorgehen wird also ebenfalls möglich sein.

Einige weitere Möglichkeiten zur Verteidigung eurer Basis sowie kleinere Story-Sequenzen könnt ihr im nachfolgenden Trailer sehen.