PSVR: Sony geht von 130 neuen Spielen bis Ende 2018 aus

PS4

Anfang Dezember gab Sony nicht nur bekannt, mittlerweile mehr als 70 Millionen PS4-Konsolen verkauft zu haben, sondern auch mit dem VR-Headset Playstation VR einen neuen Meilenstein erreicht zu haben. Zwei Millionen Exemplare der Zusatzhardware konnten bisher abgesetzt werden (siehe auch PS4: Mehr als 70 Millionen verkaufte Konsolen, PSVR knackt 2-Mio.-Grenze).

Wie Siliconera mit Verweis auf nikkei.com berichtet, rechnet der Hersteller jetzt damit, dass die Zahl der PSVR-Spiele von aktuell rund 150 bis Ende 2018 auf 280 ansteigen wird. Als Grundlage für die Voraussage gibt Sony eben jene Käuferbasis von zwei Millionen PSVR-Besitzern an, die dazu führe, dass auch das Interesse seitens der Entwickler in VR-Projekte steige. Weiter ins Detail geht Sony allerdings nicht. Es bleibt also ungewiss, ob uns 2018 eventuell auch neue AAA-Spiele wie Resident Evil 7 (im Test, Note: 9.0) mit einer VR-Umsetzung überraschen.