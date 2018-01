God of War: Entwickler erklären den Verzicht auf die Sprungfunktion

PS4

Vergangene Woche wurden auf Resetera einige Infos aus dem in der Printausgabe von Game Informer erschienen Interview mit Cory Barlog, dem Creative Director hinter God of War (im E3-Bericht), veröffentlicht. Ein bestimmtes Detail hat dabei bei einigen Fans der Serie für fragende Gesichter gesorgt. Dabei geht es um das Fehlen der Sprungfunktion im Spiel. Auf die Nachfrage der Redaktion wurde diese Entwicklungsentscheidung von Barlog wie folgt begründet:

Gleich zu Beginn habe ich dem Team klar gemacht, dass nichts an dem Franchise unantastbar ist und das buchstäblich Erste, was der Designer Eric Williams zu mir daraufhin sagte, war: „ok und wie sieht es mit der Sprungfähigkeit aus?“

Laut Barlog erklärte ihm Williams, dass die Sprungfähigkeit nicht gut mit der nah an den Charakteren positionierten Kamera im Spiel harmoniert und dass man bei einer solchen intimen Kameraführung nicht wie in den vergangenen Spielen einen verrückten Doppelsprung nach dem anderen ausführen könne. Balrog musste daraufhin realisieren, dass seine eigene Aussage („nichts ist heilig“) auch bedeutete, dass wirklich alle Elemente, selbst solche grundlegenden, wie die Sprungfähigkeit, über Board fliegen können. Die Kamera und die Steuerung gehörten nach Angaben des Creative Directors zu den Dingen, an denen das Team zuerst gearbeitet hatte und man stellte schon bald fest, dass man keine Sprungfunktion im Spiel haben möchte.