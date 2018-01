HTC Vive Pro: Neues Modell mit höherer Auflösung angekündigt

andere

Auf der aktuell in Las Vegas stattfindenden CES 2018 hat HTC ein Update ihres VR-Headsets Vive vorgestellt. Die neue Version hört auf den Namen HTC Vive Pro und bietet als größte Neuerung eine höhere Auflösung. Die zwei verbauten 3,5-Zoll großen AMOLED-Panels kommen auf jeweils 1.440 x 1.600 Bildpunkte (insgesamt 2.880 x 1.600). In der normalen Vive liegt die Gesamtauflösung bei 2.160 x 1.200, was einer Erhöhung von 78 Prozent entspricht.

Anders als bei der Vive wird die Vive Pro gleich Kopfhörer integriert haben, sodass ihr nicht mehr auf den optional erhältlichen Audiostrap angewiesen seid. Wer seine eigenen Kopfhörer verwenden möchte, kann die verbaute Lösung allerdings entfernen. Als weitere Neuerung wird der Vive Pro eine zweite Frontkamera spendiert, mit der auch 3D-Darstellungen eurer Umgebung gleich auf dem Display der VR-Brille möglich sein sollten.

Als Tracking-System funktionieren weiterhin die bisher erhältlichen Lighthouse-Sensoren. Zusätzlich soll aber auch Steam VR 2.0 unterstützt werden, das eine Spielfläche von bis zu 10 x 10 Metern erlaubt. Nicht erst bei solchen Ausmaßen solltet ihr jedoch über eine Wireless-Lösung nachdenken. Als offizielles Zubehör kommt der separat erhältliche Vive Wireless Adapter zum Einsatz, der dank integriertem Akku mehrere Stunden VR-Spaß ohne störende Kabel verspricht.

Wie viel die HTC Vive Pro und der Vive Wireless Adapter kosten werden, ist aktuell noch nicht bekannt. Die Veröffentlichung des Headsets lässt allerdings nicht mehr all zu lange auf sich warten. Noch im ersten Quartal 2018 soll die HTC Vive Pro auf den Markt kommen. Der Wireless Adapter folgt im Laufe des Jahres.