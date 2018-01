Assassin's Creed Origins: Details zum Januar-Update

PC XOne PS4

Ubisoft gab die Details zum geplanten Januar-Update für Assassin’s Creed Origins (Testnote: 9.0) bekannt, mit dem neue Inhalte ins Spiel kommen werden. So werden mit der Aktualisierung die Gegenstände aus dem Albtraumpaket, Erste-Zivilisation-Paket und dem Gladiatoren-Paket in den Heka-Truhen zu finden sein. Zudem wird eine neue Option hinzugefügt, um Monturen bei den Schneidern zu verkaufen. Darüber hinaus bringen die Entwickler eine neue Quest ins Spiel, mit der die in diesem Monat erscheinende erste Erweiterung Die Verborgenen gefeiert wird.

Im Add-on werden Bayek und die Assassinen auf die Römer treffen, die eine neue Spielregion unter ihre Kontrolle gebracht haben. Die Entwickler versprechen eine „umfangreiche und spannende Geschichte“ zu liefern. Die Levelbegrenzung wird mit dem Release von „Die Verborgenen“ von 40 auf 45 angehoben. Die Erweiterung ist Teil des Season-Passes, wird aber auch separat erhältlich sein. Einen konkreten Termin und Preis gibt es bisher noch nicht.

Des Weiteren bekommt ihr im Spiel diesen Monat wieder die Möglichkeit, euch in den Prüfungen der Götter den beiden Gottheiten Anubis und Sobek zu stellen. Der Anubis ist ab heute und noch bis zum 16. Januar im Spiel anzutreffen, während Sobek im Zeitraum von 16. bis 22. Januar verfügbar sein wird. Mit dem Update werdet ihr zudem ab dem 16. Januar das Allmächtig-Paket und ab dem 30. Januar das For-Honor-Paket im Spiel über den Ingame-Shop erwerben können.

Auch der Ubisoft-Club hält für euch neue Gegenstände parat. Ab dem 30. Januar werdet ihr dort die Montur „Schwur des Wächters“ für 40 Uplay-Units erhalen können. Außerdem werden dort bald die bislang exklusiven Gegenstände aus dem letztes Jahr veranstalteten Community-Kreativitätswettbewerb als Belohnung zum Freischalten bereitstehen. Die ersten beiden Gegenstände werden „Harlekin“ und „Hackebeil“ sein, die im Laufe des Monats erscheinen.