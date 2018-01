Skies of Fury DX: Flug-Spiel für die Nintendo Switch angekündigt

Switch

Seed Interactive und Illumination Games kündigten für Anfang 2018 Skies of Fury DX an, bei dem es sich um ein Shoot-em-up für die Nintendo Switch handelt. Ein genaues Veröffentlichungsdatum steht noch nicht fest.

In dem Action-Spiel dürft ihr in ein Flugzeug steigen und den Ersten Weltkrieg als Kampfpilot bestreiten. Skies of Fury DX bietet euch die Möglichkeit in der historischen Schlacht bei Arras 1917 als britischer und deutscher Pilot Luftkämpfe zu erleben. Dabei stehen euch zehn Flugzeuge zur Auswahl, mit denen ihr, alleine oder mit Freunden, durch handbemalte Umgebungen fliegt. Skies of Fury DX bietet laut Herstellerangaben darüber hinaus folgende Eigenschaften:

100 verschiedene Missionen

Freischaltbare Comics basierend auf der Schlacht bei Arras 1917

Multiplayer-Modi Survival und Versus für bis zu vier Spieler

Hunderte von freischaltbaren Flugzeug-Verbesserungen

Weitere Einblicke könnt ihr dem angefügten offiziellen Trailer entnehmen.