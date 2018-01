Crash Bandicoot N Sane Trilogy: Director arbeitet an unbekanntem Spiel

XOne PS4

Dan Tanguay, der Director und Lead Designer hinter der im letzten Jahr für die PS4 erschienenen Crash Bandicoot N Sane Trilogy (Testnote: 8.0) arbeitet bei Vicarious Visions offenbar an einem neuen und bisher unangekündigten Spiel. Das zumindest geht aus seinem LinkedIn-Profil hervor. Der Betreiber der auf die Crash-Bandicoot-Serie spezialisierten Facebook-Fanseite „The Wumpa Zone“ machte via Twitter auf den Eintrag aufmerksam.

Um was es sich bei dem neuen Titel handelt, ist derzeit natürlich noch nicht bekannt. Die Spekulationen reichen von einem Remake von Crash Team Racing über einen neuen Ableger der Serie bis hin zu einem Comeback von Spyro. Eine schnell improvisierte Umfrage auf Twitter, an der bisher insgesamt rund 280 Follower teilgenommen haben, zeigt, dass einige Fans sich sehr über die Rückkehr des Drachens freuen würden. Der letzte richtige Ableger der Spielreihe, The Legend of Spyro - Dawn of the Dragon, wurde im Jahre 2008 für Xbox 360, PS3, PS2, Wii und Nintendo DS veröffentlicht. Seitdem taucht Spyro nur in der Skylanders-Serie auf.