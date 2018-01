Switch WiiU

Der Übergang in das neue Jahr ist geschafft und so stellen sich Christoph und Dennis das erste Mal in Jahr 2018 vor das Mikrofon. Beide hatten einige Pläne für die Urlaubszeit, wie viel davon sie tatsächlich umsetzen konnten erfahrt ihr im ersten Montagmorgen-Podcast in diesem Jahr. Natürlich gibt es auch einen Ausblick, was euch in der kommenden Woche auf GamersGlobal erwartet.

Alle Themen in der Übersicht:

00:30 Dennis hat seine Höflichkeit im Jahr 2017 gelassen.

01:05 Das Thema der Woche : Haben die beiden es geschafft, ihre Vorsätze für den Weihnachtsurlaub einzuhalten?

: Haben die beiden es geschafft, ihre Vorsätze für den Weihnachtsurlaub einzuhalten? 01:20 Persona 5 stand ganz oben auf Dennis' Liste, wurde aber keine Minute gespielt.

stand ganz oben auf Dennis' Liste, wurde aber keine Minute gespielt. 02:16 Der Grund hierfür ist ein erneuter Durchgang von Zelda - Breath of the Wild .

. 03:31 Auch aus Christophs Vorhaben, Super Mario Odyssey zu spielen, wurde nichts.

zu spielen, wurde nichts. 03:44 Aufgrund des fehlenden Xbox-One-X-Patches muss auch Elex noch warten.

noch warten. 04:15 Etwas mehr Zeit hat er mit The End is Nigh verbracht.

verbracht. 06:08 Neben Rocket League ging es in Playerunkown's Battlegrounds auf Hühnchenjagd.

ging es in auf Hühnchenjagd. 08:25 Den Vorsatz, Assassin's Creed Origins zu beenden, hat Dennis erfolgreich erfüllt.

zu beenden, hat Dennis erfolgreich erfüllt. 10:37 Christoph hat es hingegen nicht geschafft, sich Star Wars - Episode 8 anzusehen.

anzusehen. 10:57 Die Amazon-Serie Bosch kann er allerdings wärmstens empfehlen.

kann er allerdings wärmstens empfehlen. 11:35 Die Luft raus ist aber bei Staffel 10 von The Big Bang Theory .

. 12:57 Im Gegensatz zu Christoph hat Dennis Die letzten Jedi gesehen.

14:10 Der Bombast von Call of Duty - WW2 kann Dennis gut unterhalten.

kann Dennis gut unterhalten. 16:00 Trotz akuter Adventure-Unfähigkeit konnte er zudem Thimbleweed Park beenden.

beenden. 16:55 Vielen Dank für die erfolgreiche Weihnachtsaktion 2017!

17:25 Die Vorschau der Woche: Heute gibt es die Auflösung der großen Feiertage-Verlosung, inklusive Gewinner. Die finanzierte Panasonic GH5 wird am Dienstag in einem Auspack-Video vorgestellt. Am Mittwoch kommt die Stunde der Kritiker zu Wing Commander 5 - Prophecy mit Michael Hengst. Donnerstag erscheint der erste Test des Jahres, die Switch-Version von The Escapists 2 steht auf dem Prüfstand. Alle Teilnehmer der Weihnachtsaktion dürfen sich auf Freitag freuen, dann erscheint Christophs Bekenner-Video zu The Bindung of Isaac .

mit Michael Hengst. Donnerstag erscheint der erste Test des Jahres, die Switch-Version von steht auf dem Prüfstand. Alle Teilnehmer der Weihnachtsaktion dürfen sich auf Freitag freuen, dann erscheint Christophs Bekenner-Video zu . 21:04 Hedeltrollo wünscht sich eine Teilnehmer-Medaille für die Weihnachtsfeier 2017

wünscht sich eine Teilnehmer-Medaille für die Weihnachtsfeier 2017 21:18 Crizzo fragt sich, ob GamersGlobal für den Google-Chrome-Adblocker gerüstet ist?

fragt sich, ob GamersGlobal für den Google-Chrome-Adblocker gerüstet ist? 21:40 Ob es die Stunde danach auch 2018 noch geben wird lautet die Frage von Ganon

22:00 Das war es mit dem ersten Montagmorgen-Podcast 2018. Tschüss!

