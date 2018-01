Feiertage-Verlosung 2017: Auflösung und Gewinner

Tag 1: Activision

18 Tage rätselten unsere User um die Wette, um die Chance auf einen unserer begehrten Preise der Feiertage-Verlosung 2017 zu ergattern. Im Lostopf landete nur, wer die entsprechende Tagesfrage lösen konnte. Ob auch eure Einsendungen richtig waren – und ob euch eines der Pakete womöglich sogar in wenigen Tagen vom Postmann in die Hände gedrückt wird, das erfahrt ihr im Folgenden.Ein echter Nachfolger im Geiste. Zum Glück musste sich der Kleine nicht grämen, seinen Job ausgerechnet an ihn verloren zu haben. Denn anders als es der Name des Neuen suggerierte, kam er nicht aus dieser speziellen Region. Apropos: Wer war denn der erste König des ganzen Kontinents, den wir zu Gesicht bekamen?Geist ist der Name der Drohne in Destiny. „Nachfolger“ besagt, dass es in irgendeiner Form einen Wechsel gegeben hat. In Destiny wurde die Drohne noch von Peter Dinklage vertont, ab dem Taken-King-Addon aber von Peter North. Dinklage spielt Tyrion Lannister in Game of Thrones, wo es eine Region gibt, die schlicht „der Norden“ (North) genannt wird. Der Kontinent heißt Westeros und wird zu Beginn der ersten TV-Staffel von Königregiert.Gewinner:Verschiedenste popkulturelle Lizenzen wurden bereits als Lego-Sets verarbeitet. So auch die einer Familie, die sich trotz ihrer katastrophalen Leberwerte seit 28 Jahren halten kann. Während die Mutter immer auf Ruhe und Frieden bedacht ist, hat der Vater schon die eine oder andere deftige Auseinandersetzung hinter sich. So auch mit einem anfangs guten Freund, nachdem sie sich auf dessen Durchreise mit seiner Frau, seinen drei Kindern und seinem Hund kennengelernt haben. Die typische Oberbekleidung der Frau dieses Kerls ähnelt farblich stark einem Wächter. Wie lautet der Name des Wächters?Mit der leberkranken Familie können natürlich nur die optisch an Gelbsucht leidenden Simpsons gemeint sein. In den Crossover-Episoden mit Family Guy kriegen sich Homer und Peter, die sich zunächst blendend verstanden haben, in die Haare und prügeln sich quer durch Springfield. Peters Frau, Lois, trägt stets eine türkise Bluse, die farblich stark an die grüne Haut an eine der „Wächter der Galaxie“ oder auch Guardians of the Galaxy,, erinnert.Gewinner:Der Name unseres Heldens weist eine erstaunliche Ähnlichkeit zu einer anderen, vielen bestens bekannten, Videospiel-Figur auf. Dessen Name wiederum könnte auch Erinnerungen an eine explosive End-90er-Hardware aufkommen lassen, die sich bei den Verkäufen jedoch nicht gegen die Konkurrenz durchsetzen konnte. Sie kam unter anderem auf einem Gerät zum ein Einsatz, das nach einem Tier benannt ist, dessen Artgenossen wir auch in unserem heutigen Spiel bekämpfen. Diese spezielle Art taucht ebenfalls auf, allerdings in abgewandelter Form. In welcher?Bayek wird auch Bayek von Siwa genannt, sein Name erinnert an Geralt von Riva aus The Witcher. Riva war auch der Name einer Chip-Reihe von Nvidia, wobei das „explosiv“ auf den Riva TNT aus dem Jahr 1998 hinweist. Der Riva TNT kam unter anderem auf der Diamond Viper V550 zum Einsatz. Die Viper ist eine Schlange, die in Origins als Gegner vorkommt. Darüber hinaus gibt es auch eine legendäre Waffe mit dem Namen. Als Antwort zählt auch:Gewinner:Die beiden Helden aus dem heutigen Paket trafen sich zum ersten Mal in einem Spiel, das einer mobilen Plattform nicht unwesentlich zum Erfolg verhalf. Während es dort zur Belohnung am Ende des zweiten Spielmodus noch eine Rakete zu bestaunen gab, ging es in der für uns relevanten Version auf dem Heimkonsolen-Bruder gleich zur Highscore-Liste. Zuvor tanzten und musizierten die Helden hier noch auf ein Lied, das einige aus einer im März 1875 uraufgeführten Oper, Kulturbanausen aber vermutlich aus der Siegerehrung der Königsklasse kennen. Einer der beiden hatte seine Holde im Schlepptau, die allerdings auch etwas abseits stand. Weil der andere alleine war, schmiss er sich gleich an die Frau neben ihn ran. An wen?Die Helden aus dem heutigen Paket sind Mario und Link. Das gesuchte Spiel ist Tetris – die mobile Fassung trug nicht unwesentlich zum Erfolg des Gameboy bei. Am Ende des „B-Modus“ gab es dort ein kleines Ständchen von Musikern und anschließend eine Rakete zu sehen. Auf dem NES hingegen gab es einen Endbildschirm mit diversen Nintendo-Charakteren, zu dem die „Prelude to Act 1“ aus der Oper Carmen lief, die auch bei der Siegerehrung der Formel 1 gespielt wird. Rechts über Mario steht seine Prinzessin. Zelda hingegen fehlt – dafür aber ist Samus Aran mit dabei und befindet sich direkt neben Link. Die Lösung lautet daher:Gewinner:Heute wollen wir euch gar nicht mit langen Formulierungen oder dergleichen verwirren, sondern kommen gleich zum Punkt. Wofür steht der Geheimcode BYA im Straßenverkehr? Den Dechiffriercode findet ihr auf dieser Seite.Auf dem Foto zum heutigen Preis seht ihr das Lenkrad mit seinen Tasten. Die B-Taste ist rot, die Y-Taste gelb, die A-Taste grün. Rot, gelb, grün, das kann nur einesein.Gewinner:Geboren als Sohn eines tyrannischen polnischen Vaters und einer jüdischen Mutter könnte man meinen, dieser Bombenleger hätte massive Probleme, Bindungen einzugehen. Allerdings spricht der Umstand, dass er seit geraumer Zeit eine neue Frau hat, gegen diese Vermutung. Wie lautet der vollständige Name der Dame?Der Sohn des tyrannischen Vaters ist der Held von Wolfenstein 2, William Joseph „B.J.“ Blazkowicz, auch genannt „Terror Billy“. Seine Frau heißtGewinner:„Hallo, Müller mein Name, und sie… sie – oh, Gesundheit!“. Ein alteingesessener Kämpfer der Tekken-Serie dürfte des Öfteren auf eine solche Reaktion gestoßen sein. Eine Familienfehde beraubt ihn seiner Lebensgrundlage. Er macht eine schreckliche Entdeckung innerhalb seiner Verwandschaft, die er sich allerdings für seine Rache zu Nutze machen will. Wer schafft es, dem wildgewordenen Rachewerkzeug endgültig und offiziell den Gar aus zu machen?Hi, Hatschi! Oder auch Heihachi Mishima, der Veranstalter des ersten King-of-Iron-Fist-Turniers, dessen Sohn Kazuya ihn seiner Firma beraubt. Die Mutter von Kazuyas Sohn Jin wurde von Ogre getötet. Das mystische Wesen will sich Heihachi Untertan machen, leider geht dieses Vorhaben aber nach hinten los. Ogre wird in Tekken 3 final vonerlegt. Zuvor war er Paul Phoenix unterlegen, verwandelte sich nach dem Kampf aber in seine wahre Form.Gewinner:Zur Abwechslung gibt es mal eine einfache Rechenaufgabe: Angenommen, der heutige Preis wäre innen hohl und seine Wände unmessbar dünn, die Kanten wären natürlich immer absolut rechtwinklig. Wie häufig würde er in eine (US-amerikanische) Gallone passen? Wir suchen das Ergebnis auf zwei Nachkommastellen gerundet.Der D-Fine-Lautsprecher misst 285mm x 100mm x 103mm. Das entspricht einem Volumen von 2,94 Litern. Die Gallone misst 3,79 Liter. Damit passt der Lautsprecher (auf zwei Nachkommastellen gerundet)in eine Gallone.Gewinner:„Krieg bleibt immer gleich“ heißt es in einer anderen Spielereihe. Auf diese hier trifft das nicht zu, im Gegenteil: er ist neu. An welchen griechischen Gott müssen wir dabei zu einem Drittel denken?„Krieg bleibt immer gleich“ stammt aus der Fallout-Reihe. In Call of Duty - WW2 wurde jedoch im Multiplayer-Modus der neue Modus „Krieg“ eingeführt. Drei Karten stehen für diesen aktuell zur Verfügung, eine von ihnen heißt „Operation Neptune“. Neptun allerdings ist ein römischer Gott. Im griechischen heißt erGewinner:Treffen sich der König, der Große, der Sheriff und der Bomber in einer Sportsbar. Die buntgemischte Gruppe verbringt einen netten Abend bei Speis und Trank und diskutiert darüber, ob es nun Football oder Soccer heißt. Als alle ein wenig angetrunken sind, beginnen die vier, mit ihren Erfolgen um die Wette zu prahlen. Vor allem der Jüngste und der Älteste unter ihnen kommen sich dabei ins Gehege und es kommt zum verbalen Schlagaustausch. Einem Spruch hat der Jungspund jedoch nichts mehr entgegenzusetzen: „Als ich zum ersten Mal die nationale Liga meines Heimatlands gewann, warst du nicht mal geboren.“Wie viele volle Jahre liegen zwischen der Meisterfeier und der Geburt?Im Gewinnerpaket sind vier Sportspiele enthalten, also decken die gesuchten Personen genau diese Sportarten auch ab. Mit ein wenig Ausschlussverfahren und unter der Annahme, dass wir vor allem nach den Großen ihres Sports fragen, ergibt sich folgendes: Der König ist der Basketballer „King James“ LeBron James, der Große ist der Eishockeyspieler „The Great One“ Wayne Gretzky, der Sheriff ist der ehemalige Quarterback Peyton Manning, und der Bomber ist selbstverständlich die deutsche Fußball-Legende Gerd Müller.Gerd Müller ist mit 72 Jahren der älteste, LeBron James mit Geburtsjahr 1984 der jüngste der Gruppe. Die wichtigste deutsche Meisterschaft ist der Gewinn der Bundesliga. Müller erreichte diesen Erfolg erstmals in der Saison 1968/69 mit dem FC Bayern München. Bis zur Geburt von James im Dezember 1984 sollten noch rund fünfzehneinhalb Jahre vergehen. Die Antwort lautet daher:Gewinner:Creative Assembly programmierte für den ersten Teil einer Serie ein Feature, das mittlerweile Standard in jenem Genre ist. Damals aber war es sehr neuartig (wenngleich die erste Verwendung des Features in jenem Genre etwa zwei Jahre früher war). Über ein Jahrzehnt später führte Creative Assembly dieses Feature – deutlich abgewandelt – in einer komplett anderen Serie ein, nämlich beim ersten Spiel jener Serie, das die Spielwelt grundsätzlich anders darstellte als die Vorgänger. In Total War Warhammer 2 erlebt man das Feature nur noch in besonderen Fällen. Kürzt man nun den aus drei Worten bestehenden offiziellen Titel des ersten hier umschriebenen Spiels um die beiden hinteren Worte und fügt daran die beiden hinteren Worte des ebenfalls dreiteiligen offiziellen Titels des zweiten umschriebenen Spiels an, wie lautet der resultierende, aus drei Wörtern bestehende Spieletitel?Bevor Creative Assembly eigenverantwortlich die Total-War-Serie entwickelte, kümmerte sich das Studio um Konversionen, darunter etliche Sportspiele für Electronic Arts. Für die CD-ROM-Fassung (PC) des ersten Teils der FIFA-Serie (1993) nutzte man als einer der ersten Entwickler das Feature des dynamischen Audio-Spielkommentars (Pionier war jedoch Joe Montana II: Sports Talk Football, 1991). Dieses Feature wurde 2004 abgewandelt (und unseres Wissens erstmals in einem Strategiespiel) in Rome Total War verwendet. Rome Total War war der erste Teil der Serie, der die Spielwelt nicht mehr provinzweise im Risiko-Stil darstellte, sondern ähnlich wie Civilization aus kleinen Kacheln zusammensetzte. Der dynamische Sportkommentar wurde abgewandelt zu den dynamisch an die Zusammensetzung und Art beider Streitkräfte angepassten „Pre Battle Speeches“. In Warhammer 2 wird das Feature (wie schon im Vorgänger) nur noch vor Quest-Battles verwendet. Setzt man, wie beschrieben, die beiden offiziellen Titel „FIFA International Soccer“ und „Rome: Total War“ zusammen, erhält man das Lösungswort:(„Total War FIFA“ ist falsch, denn vor Shogun 2 wurde das „Total War“ immer hintangestellt).Gewinner:Willkommen zum ersten Tag des neuen Jahres! Auch wenn es unterschiedliche Zeitzonen gibt, können wir uns sicher darauf einigen, dass es von heute an 2018 ist – und die Playstation somit „vor 24 Jahren“ erschien (auch wenn es streng genommen erst 23 Jahre und 29 Tage her ist). Bei so viel Datumsklauberei steigen wir nun in die Zeit-und-Teleport-Maschine! Zeitsprung 1: Ein Kirchenfürst namens Gregor und mit Drei im Namen, ein altrömischer Schülerschreck und Totengräber (der auch in Assassin’s Creed Origins einen Auftritt hat) sowie ein muslimischer Musiktheoretiker des 9./10. Jahrhunderts wollen am 3. Tag des 12. Monats des Jahres 1994 in Tokio die allererste Playstation kaufen, indem sie ganz vorn in der Schlange stehen (tagelanges Herumlungern allerdings wird in Tokio nicht akzeptiert).Zeitsprung 2: Der Erstkäufer erfährt von der Feiertageverlosung 2017 und will sich auch noch die PS4 20th Anniversary Edition sichern. Also springt er am heutigen Tag nach Haar-Salmdorf, wo natürlich kurz nach Mitternacht alle Türen fest verschlossen sind. Enttäuscht steigt er wieder in die Kapsel. Zeitsprung 3: Der Erstkäufer gibt nun die Seriennummer unseres Preises als Zieljahr an. Dummerweise steuert die Maschine nicht das exakte Jahr an, sondern ein Jahr mit derselben Ziffernsumme. Doch als der Playstation-Erstkäufer um zirka 0:20 am 1. Januar im Zieljahr und an neuem Ort heraustritt, trifft er wider jede Wahrscheinlichkeit auf den Zweitplatzierten. Der schimpft laut: „Die haben mir hier soeben zehn Tage gestohlen!“ Wie heißt der PlayStation-Erstkäufer, und in welchem Land befindet er sich?Dass die Frage etwas mit Kalender(n) zu tun hat, sollte sich aus dem Beginn ergeben. Der „Kirchenfürst Gregor“ ist Papst Gregor XIII., der ab 1582 den noch heute gültigen gregorianischen Kalender einführte. Der „altrömische Schülerschreck und Totengräber“ mit AC:O-Cameo ist Gaius Julius Caesar, der Lateinschülern De Bello Gallico, Vom Gallischen Kriege, einbrockte und als Alleinherrscher die römische Republik zu Grabe trug. Er schenkte außerdem Europa für anderthalb Jahrtausende den Julianischen Kalender. Beim muslimischen Musiktheoretiker des 9. Jahrhunderts dachten wir an Alfarabi, doch jeder muslimische Gelehrte der damaligen Zeit dürfte sich am islamischen Kalender orientiert haben. Wenn nun diese drei Persönlichkeiten versuchen, sich am Release-Tag, dem 3. Tag des 12. Monats des Jahres 1994 (oder, abgeleitet aus der Frage-Formulierung, maximal 24 Stunden vorher), in die Schlange zu stellen…… dann kommt Julius Caesar zu spät: Weil er sich am eigenen, Julianischen Kalender orientiert, kommt er nach moderner (gregorianischer) Zeitrechnung bereits am 20. November 1994. Er käme also in Tokio an und zöge unverrichteter Dinge wieder ab, denn tagelanges Herumlungern ist nicht gestattet. Aber immerhin: Er ist als zweitnächstes am tatsächlichen Datum dran – für Alfarabi liegt der „3. Tag des 12. Monats des 1994. Jahres“ 579 Jahre in der Zukunft (für ihn ist es der 29. Tag im Monat Djumada I-Akira im Jahr 1415). Zur richtigen Zeit (aber natürlich früh genug, um sich als Erster einzureihen) kommt Gregor XIII., weil der von ihm eingeführte Kalender immer noch gilt. Der zweite Zeitsprung führt nur den 1. Januar als Datum ein. Kommen wir zu Zeitsprung 3: In welchem Land befindet sich Erstkäufer Papst Gregor XIII? Darauf bringt uns der Zweitplatzierte (Julius Caesar): Wenn diesem „soeben“ zehn Tage „gestohlen“ wurde, muss sich zum Jahreswechsel etwas getan haben. Aufgrund der drei eingeführten Kalender sollte es klar sein, dass die Lösung damit zusammenhängt. Und da der Zweitplatzierte Caesar ist, muss es um den julianischen und greogorianischen Kalender gehen. Und da ersterer von letzterem abgelöst wurde, suchen wir nach dem Jahr der Ablösung in einem bestimmten Land. Der Umstellungszeitpunkt hat laut Frage dieselbe Quersumme wie die Seriennummer unseres Verlosungspreises (5637), also 21. Wenn wir nun verschiedene Quellen für die Umstellung vom Julianischen auf den Gregorianischen Kalender durchgehen, gibt es nur ein Land, das in einem Jahr mit Quersumme 21 den Gregorianischen Kalender einführte: Ungarn, im Jahr 1587. Dazu übersprang es zehn Tage. Die korrekte Lösung lautet also(Wir wissen nicht, ob die Umstellung wirklich am 1.1. geschah oder irgendwann später im Jahr 1587. Wer uns den genauen Termin nachweisen kann und dass er deshalb die Frage nicht beantworten könnte, hat die Frage im Sinne des Gewinnspiels richtig beantwortet!).Gewinner:Es geht zurück zu den Anfangen der Souls-Reihe, die ersten Dämonen sind allerdings schon besiegt. Die Spielwelt öffnet sich dem Spieler im vollen Umfang, der Überblick kann schnell verloren gehen. Scharfe Augen und einen Komplettüberblick wünschen sich viele Spieler. Umso interessanter ist der Umstand, dass ein Bewohner einer eigentlich längst vergessenen Gegend scheinbar ohne optische Mittel auskommt. Wie lautet sein Name und wo wohnt er?Es geht um das erste Dark Souls, „die ersten Dämonen“ die schon besiegt wurden, spielt auf Demons Souls an. In vollem Umfang deutet darauf hin, dass der DLC Artorias of the Abyss gemeint ist. Mit dem Term scharfe Augen wird auf die Bezeichnung Adlerauge für eben solche angespielt, oder halt auf den Namen des Charakters. Dieser denkt er sei blind, kommt also gänzlich ohne optische (Hilfs)Mittel aus. Beheimatet ist er in einem Turm im Land von, das in der Hauptversion von Dark Souls nicht mehr existiert, sondern nur im DLC.Gewinner:„Mein Gaul, der sammelt Kopfbedeckungen, die ihren Ursprung im späten 18. Jahrhundert haben. Klingt komisch, ist aber so. Ganze acht Stück hat er schon in seiner Sammlung. Schön jung ist er noch dazu, 2015 geschlüpft blickt er aber doch auf eine über 50-jährige Familientradition zurück. Wenn er auf Höchstform galoppiert, dann sind alle anderen Pferde starr vor Neid!“. Wie schnell reitet der beschriebene Hengst laut offizieller Aussage?Gaul ist ein erster Hinweis auf den Ford Mustang. Die antiken Kopfbedeckungen spielen auf Zylinder an, was auf den V8-Motor hindeutet. 2015 geschlüpft deutet natürlich auf das Baujahr hin, die lange Familientradition geht auf den ersten, 1964 veröffentlichten Mustang hin. Mit Höchstform und selbstverständlich die Höchstgeschwindigkeit gemeint, die das Fahrzeug erreicht. Diese liegt beiGewinner:Autofahren, Flugzeugfliegen, unendliche Weiten erkunden. Seit über zwei Jahrzenten helfen uns die mittlerweile von Franzosen übernommenen Meister dabei, noch mehr in Simulationen eintauchen zu können. Ihr Geburtsort wurde bereits zehn Jahre vor ihrer Niederkunft von einem diktatorischen Regime heimgesucht, das schon mehrfach für Unruhe in Sternen sorgte. Wer ist maßgeblich für die Bildung der machthungrigen Supermacht verantwortlich?Die Meister sind natürlich Thrustmaster, die den heutigen Preis stellen. Gegründet wurden sie in Hillsboro, Oregon, und 1999 von der Guillemot Corporation Group aus Frankreich aufgekauft. Hier wurde auch ein Teil von Star Wars – Das Imperium schlägt zurück gedreht, mit dem diktatorischen Regime wird Bezug auf das Imperium genommen. Dieses hat Darth Sidious, früher bekannt alsin Episode 3 aus der Republik geformt.Gewinner:Im Innersten ist er sicherlich nicht böse, Horror liegt ihm aber einfach im Blut. Früher in seiner Karriere arbeitete er allerdings an weit weniger schaurigen Titeln, bevor er Häuser in von Waschbären bewohnten Wäldern produzierte. Eines seiner ersten gestalteten Werke – oder vielmehr einer der Protagonisten – kann gar als dumm betitelt werden. Aus einem entspannten Angelausflug wird urplötzlich ein Trip, um einen entführten Freund zu retten. Auf welchem Gefährt spielt der letzte Level des Titels?"Im Innersten nicht böse" ist die erste Anspielung auf The Evil Within, Häuser in von Waschbären bewohnten Wäldern deutet auf den Racoon Forest hin, in dem das Herrenhaus des ersten Resident Evil steht. Nimmt man nun noch den Hinweis auf produzieren, wird klar, dass es sich um Shinji Mikami handelt, der als Producer an dem Titel mitwirkte. Bevor er jedoch seine ersten Horror-Titel produzierte, arbeitete er an einigen Lizenzversoftungen mit, so auch an Goof Troop. Goof, oder auch Goofy, der ulkige „Dummkopf“ (wörtliche Übersetzung) von Disney. Der letzte Level des Spiels findet auf einemstatt.Gewinner:Bei For Honor wäre es naheliegend, nach dem wahrscheinlichen Sieger in einem tatsächlichen Aufeinandertreffen von beispielsweise mittelalterlichen Rittern gegen Samurai zu fragen. Aber das lässt sich nur mutmaßen (auch wenn viel für den gut gepanzerten Ritter spricht; die angebliche Überlegenheit japanischer Schwerter ist ein Mythos). Uns interessiert etwas anderes: Die Japaner kopierten einen bestimmten Rüstungstyp von jenen Europäern, die sie als Erstes mit Feuerwaffen ausstatteten. Der Name jener Rüstung ähnelt stark dem Namen, den die Japaner den entsprechenden Europäern gaben. Wie hätten, derselben Benennungslogik folgend, die frühmittelalterlichen Engländer die Wikinger genannt?Der kopierte Rüstungstyp hieß Nanbando. Er war dem Kürass der Portugiesen und Holländer nachempfunden, in der japanischen Version aber so teuer und schwer (er sollte Gewehrkugeln abwehren), dass ihn wohl nur Offiziere und Heerführer trugen. Der Name kommt daher, dass die europäischen Händler und Soldaten von den Japanern als Nanban (南蛮) bezeichnet wurden, dem chinesischen Begriff für die „Südbarbaren“, also ihren Nachbarn im Süden. Die Japaner wählten Nanban aber nicht, weil es sich um Südeuropäer handelte, sondern weil sie von Süden her Japan erreichten, im Süden Kyushus. Nach derselben Logik hätten die Engländer und Schotten die Wikinger alsoderbezeichnet – obwohl wir natürlich gemeinhin von „Nordmännern“ reden.Gewinner:Person 1 fährt den längsten Fluss der Welt hinab, als sie das akustische Äquivalent eines Widerscheins hört. Es stammt von Person 2, die gerade einen Geist mit Heiligenschein beschwört. Eine junge Frau – Person 3 – pflanzt währenddessen eine Schote ein, und zwar zuhause, wo ihr ein American English sprechender Herr – Person 4 – assistiert. Bilde nun aus den vier Anfangsbuchstaben der Namen der Personen und den vier Anfangsbuchstaben der Bezeichnungen ihrer physischen Hüllen (ignoriere sämtliche „Familiennamen“, auch wenn sie Teil des Namens sein sollten) einen grammatikalisch korrekten Satz, der eine Erlebnis des lyrischen Ichs mit einem Spielehersteller beschreibt. Alle Hüllen sind kategorisch miteinander verwandt.Leicht verklausuliert finden sich die folgenden „intelligenten Lautsprecher“ in unserer Fabel: Der längste Fluss der Welt ist der Amazonas, der „akustische Widerschein“ ist ein Echo – das sollte euch auf die richtige Spur gebracht haben, nämlich, dass wir vom Amazon Echo reden, der wiederum die Hülle, also die Hardware, von der Sprachassistentin Alexa ist (Person 1), Amazons Sprachassistentin. Es folgt Microsofts Invoke (Hülle 2) samt Cortana (Person 2); letzteren Name hat Microsoft offensichtlich von der AI Cortana aus Halo (Heiligenschein) geliehen. Dann kommt Apples HomePod – Pod heißt Hülle oder Schote – (Hülle 3) mit Siri (Person 3) und schließlich Google Home mit dem Google Assistant (der seit Oktober 2017 auch mit männlicher Stimme Englisch sprechen kann). Da wir „Familiennamen“, also die Firmennamen, weglassen, ergeben sich die Buchstaben (A)lexa, (E)cho, (C)ortana, (I)nvoke, (S)iri, (H)omePod, (A)ssistant und (H)ome. Daraus lässt sich der Lösungssatzbilden, das lyrische Ich des Preisrätselerstellers erblickte also Electronic Arts. Wir akzeptieren auch andere Sätze mit denselben acht Buchstaben, solange sie grammatikalisch korrekt sind und einen Spielehersteller enthalten…Gewinner:Wir gratulieren allen Gewinnern! Die Preise werden in den nächsten Tagen verpackt und sollten bis Anfang nächster Woche bei den Glücklichen eintreffen.