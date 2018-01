Geforce Experience: Nvidia stellt Ingame-Filter für Spiele vor

Nvidia hat im Rahmen der diesjährigen Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas ein neues Feature für sein Programm Geforce Experience vorgestellt. Mit „Freestyle“ bekommen die Spieler die Möglichkeit, verschiedene Nachbearbeitungsfilter direkt in unterstützten Spielen einzustellen und ihr Spielerlebnis so zu verändern. Insgesamt gibt es 15 verschiedene Filter mit 38 Voreinstellungen, darunter Spaß-Filter, wie Retro, Vignette, oder Mood, aber auch einen für Farbenblinde Spieler, sowie einen Nachtmodus. Letzterer soll blaue Farben reduzieren und euch so nach einer durchgezockten Nacht einen besseren Schlaf bescheren. Folgende Filter gibt es:

Um die Filter nutzen zu können, benötigt ihr die neue Version von Geforce Experience (3.12), sowie den neuen Nvidia-Treiber (Version 390). Beides werden ab morgen, den 9. Januar 2018, über die offizielle Homepage zum Download verfügbar sein. Neben Nvidia Freestyle wurden auch bereits bekannte Tools von Geforce Experience weiter optimiert. So soll das automatisierte Aufnahme-Tool Shadowplay Highlights vier weitere Titel, inklusive Epics Fortnite: Battle Royale, unterstützen, während das Foto-Tool eine neue UI und acht zusätzliche Filter verpasst bekam, die nun auch miteinander gemischt werden können. Einen Trailer dazu könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Im Zuge des Events hat Nvidia darüber hinaus neue HDR-fähige und 65 Zoll große Ultra-HD-Monitore mit G-Sync und implementierten Shield-Features präsentiert. Ein Vorstellungsvideo dazu findet ihr weiter unten in den Quellenangaben verlinkt.