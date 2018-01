Disgaea 5: Erfolg auf Switch, NIS verspricht zukünftige Unterstützung

Switch PS4

Sohei Niikawa, Präsident von Nippon Ichi Software, hat in einem Interview mit der japanischen Inside Games (via Gematsu) über die Switch-Version von Disgaea 5 - Alliance of Vengeance gesprochen. Wie er verriet, verkaufte sich der Titel auf der Hybrid-Konsole weltweit über 200.000 Mal, was NIS als einen Erfolg bewertet. Die meisten Einheiten gingen in Nordamerika, Europa und Asien über die Ladentheken. In Japan waren es hingegen lediglich 5.481 Kopien.

Laut Niikawa wird das Nintendo-System wegen dem Erfolg auch bei zukünftigen Fortsetzungen der Japano-Rollenspielserie, sowie kommenden neuen Marken als bevorzugte Plattform (neben der PS4) berücksichtigt. Am 12. Juli feiert Nippon Ichi Software sein 25-jähriges Jubiläum. Für dieses Jahr sind daher einige Spielankündigungen, Events und Goodies geplant. Wie Niikawa zuvor in der Printausgabe der Dengeki Playstation bestätigte, können die Fans unter anderem Ankündigungen der Fortsetzungen von Coven and the Labyrinth of Refrain und Yomawari erwarten. Diese werden vermutlich nächsten Monat im Rahmen eines Presseevents vorgestellt.