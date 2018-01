Star Citizen: Update 3.1 im März / Über 176 Mio. Dollar gesammelt

PC Linux

Chris Roberts hat einen neuen Newsletter an die Unterstützer der Online-Weltraum-Flugsimulation Star Citizen verschickt, in dem er ein paar Details zu den diesjährigen Update-Plänen für den Titel verrät. Wie es heißt, wird das Alpha-Update 3.1 im März dieses Jahres veröffentlicht, da das Studio die Aktualisierungen zukünftig quartalsweise bringen will. Laut Roberts sind „eine Menge Inhalte und Verbesserungen“ für dieses Jahr geplant und das vor Weihnachten veröffentlichte Alpha-Update 3.0 mache es durch Verbesserungen der Kerntechnologie möglich, neue Funktionen und Verfeinerungen konsequenter ins Spiel zu bringen.

Im Laufe dieses Monats soll auch die neue Version der offiziellen Homepage an den Start gehen, die neue Web-Features und ein insgesamt schlankeres Interface bieten soll. Die Crowdfunding-Summe für das Spiel wächst unterdessen weiter. Waren es vor dem 23. Dezember 2017 noch rund 174 Millionen US-Dollar, so wurden inzwischen über 176 Millionen gesammelt.