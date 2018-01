noclip Sessions: Von Deus Ex bis Dishonored - Harvey Smith im Interview

PC MacOS andere

Das neue Jahr 2018 eröffnet Danny O'Dwyer mit einem Entwickler-Portrait zu Harvey Smith. Das im Rahmen der noclip Sessions geführte Interview mit dem Stardesigner beleuchtet kurz dessen Werdegang als Tester (angestellt bei Origin für Super Wing Commander und als Lead Tester für EA an System Shock beteiligt), seine Arbeit als Lead Designer am legendären Deus Ex und als Project Director für Deus Ex: Invisible War, über sein weiteres Schaffen (etwa Thief - Deadly Shadows) bis hin zu seinen aktuellen Projekten Dishonored und Dishonored 2 bei den Arkane Studios.

Smith erzählt von früher, verweist auf Unterschiede zur heutigen Spielentwicklung, spricht über seinen jahrzehntelangen Reifungsprozess als Gamedesigner und wie sich dies auf seine Familie und sein Umfeld ausgewirkt hat und natürlich über den langen Schatten, den seine frühen Entwicklungen bis heute werfen. Das Video ist über 20 Minuten lang und enthält zahlreiche Aufnahmen aus Smiths früher Entwicklerzeit sowie einige Ingameszenen seiner berühmten Werke. Das Video-Interview könnt ihr euch gleich im Anschluss anschauen.