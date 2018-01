Awesome Games Done Quick 2018: Speedrun-Marathon startet heute

Heute Abend wird in Herndon (Virginia) der alljährliche Januar-Speedrun-Marathon Awesome Games Done Quick 2018 starten, bei dem bekannte Speedrunner wieder versuchen werden, neue Rekorde in ausgewählten PC- und Konsolentiteln aufzustellen und dabei Gelder für einen wohltätigen Zweck (diesmal für die Krebsstiftung Prevent Cancer Foundation) zu sammeln.

Als Austragungsort wurde diesmal das Hilton Washington Dulles Airport Hotel gewählt. Der Beginn ist auf 17:30 Uhr (deutscher Zeit) festgelegt. Ihr könnt das Event via Livestream auf Twitch verfolgen. Den genauen Zeitplan mit allen Spielen könnt ihr unter dem Quellenlink einsehen. Unter anderem werden sich die Speedrunner in Crash Bandicoot N Sane Trilogy (Testnote: 8.0), The Legend of Zelda - Breath of the Wild (Testnote: 9.5), Hollow Knight (im User-Artikel), Resident Evil 7 Biohazard (Testnote: 9.0), Ori and the Blind Forest (Testnote: 9.0) und Bloodborne (Testnote: 9.0) versuchen. Das Event soll bis zum 14. Januar andauern.

Games Done Quick ist aktuell die größte Spendensammlungsveranstaltung für die beiden Wohltätigkeitsorganisationen Doctors Without Borders und die Prevent Cancer Foundation und hat seit seiner Gründung bis heute bereits über zwölf Millionen US-Dollar für den guten Zweck gesammelt. Im vergangenen Jahr wurde mit 1,792,632 US-Dollar ein neuer Rekord aufgestellt.