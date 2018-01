Monster Hunter - World: Dritte PS4-Beta, Gratis-DLC, Gameplay & mehr

PC XOne PS4

Capcom hat im Rahmen eines kürzlich ausgestrahlten Winter-Livestreams neues Gameplay zu Monster Hunter - World (Preview) präsentiert. Dabei haben Producer Ryozo Tsujimoto, Executive Director und Art Director Kaname Fujioka, sowie Co-Director Yuya Tokuda weitere Details zum Spiel verraten. Demnach werden die Spieler für das tägliche Einloggen belohnt. Auf diese Weise wollen die Entwickler die Spieler motivieren, regelmäßig ins Spiel reinzuschauen. Wer nur alle paar Tage ins Spiel kommt, wird trotzdem nichts verpassen, denn es werden stets die Belohnung der letzten fünf Tage aufbewahrt. Neben den Belohnungen gibt es noch die „Lucky Tickets“, die euch unter anderem Boni, wie mehr Belohnung nach Abschluss einer Quest, bescheren. Zudem sprachen die Entwickler darüber, wie die Online-Lobbies in Gruppen funktionieren. Freunde können auch eingeladen werden, wenn sie sich gerade in einer anderen Lobby befinden. Nach der Auflösung der Gruppe kehren diese in ihre alte Lobby zurück.

Wer die letzten beiden PS4-Betas verpasst hat, bekommt noch diesen Monat eine weitere Gelegenheit, ins Spiel reinzuschauen, denn Capcom wird im Zeitraum vom 19. bis 22. Januar eine dritte Beta für die Konsole veranstalten. Diese startet in Japan am Freitag um 11:00 Uhr Mittags (bei uns somit acht Stunden früher, in der Nacht vom 18. auf den 19. um 3:00 Uhr). Wie schon letztes Mal, wird dafür kein PS-Plus-Abo benötigt. Die Teilnahme ist also für alle offen. Die Beta wird eine neue Mission enthalten, bei der ihr auf die Jagd nach Nergigante geht.

Für den Japanischen Markt wird es laut Capcom zwei Konsolen-Bundles (mit normalen PS4- Modellen in Schwarz und Weiß) samt Monster Hunter - World geben. Zudem wird der Controller aus der „Rathalos Edition“ mit PS4 Pro einzeln zum Preis von 6.480 Yen (etwa 48 Euro) im Handel angeboten. Ob das auch hierzulande der Fall sein wird, ist bisher noch nicht bekannt. Mit dem nahenden Release startet in Japan auch die PR-Kampagne von Capcom richtig durch. So sind unter anderem Kreditkarten von EPOS, Tastatur und Headsets (Mono und Stereo) von Elecom, sowie Brille von ALOOK mit dem Design von Monster Hunter - World geplant.

Darüber hinaus wird es von 22. bis zum 28. Januar in Tokios U-Bahn, in Shinjuku, ein Launch-Event geben. Zwischen dem 26. und 28. Januar soll zudem in dem Stadtteil ein riesiges Spielpaket auftauchen. Auch ist ein eSport-Turnier inklusive Livestream in Japan geplant, um den König der Monsterjäger zu krönen. Die neuen Spielszenen aus dem oben erwähnten Livestream könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Capcom hat außerdem einen neuen Trailer veröffentlicht, der euch das Monster aus dem im Frühjahr 2018 erscheinenden kostenlosen DLC zeigt. Dabei handelt es sich um den Kampfwyvern Deviljho, den die Fans seit dem dritten Teil der Serie kennen. Den Clip findet ihr in den Quellenangaben verlinkt.