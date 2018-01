The Vanishing of Ethan Carter: Free-Roam-Mode vorerst nur für XOne X

PC XOne PS4

Am 19. Januar will der polnische Entwickler The Astronauts sein Ego-Adventure The Vanishing of Ethan Carter (Testnote: 7.0) auf der Xbox One X mit einem Enhanced-Update versehen. Dieses wird nicht nur eine Ultra-HD-Auflösung (4K), sondern auch einen Free-Roam-Modus (zum freien Erkunden der Spielwelt) mit sich bringen. In einem Interview mit den US-Kollegen von Dual Shockers gab der Creative-Director Adrian Chmielarz bekannt, dass der Modus für eine Weile exklusiv für Microsofts stärkste Konsole erhältlich sein wird. Nach Ablauf der Zeitexklusivität stehe es dann dem Studio frei, diesen auch auf andere Konsolen zu bringen.

Wie lange die Exklusivität andauern wird, ließ Chmielarz offen. Laut dem Entwickler habe das Team den Free Roam-Modus hinzugefügt, um etwas mehr Begeisterung für ein Spiel zu entfachen, das immerhin schon seit einer ganzen Weile für andere Plattformen erhältlich ist. Chmielarz merkte zudem an, dass man den Modus nicht so einfach mit einem Fingerschnips auf die PS4 bringen kann, da die Xbox-One-X-Fassung des Spiels auf der aktuellsten Version der Unreal Engine 4 basiert. Es wären daher nicht nur eine komplette Überarbeitung, Neuintegration mit Hilfe des aktuellsten PS4-Entwicklerkits und eine erneute Zertifizierung seitens Sony nötig. Man müsste auch neue Tests durchführen und den Code anpassen, was mit extra Arbeit und Kosten verbunden sei. Das Update müsste darüber hinaus auch die Ultra-HD-Auflösung für die PS4-Pro-Nutzer mit sich bringen. Ob es dazu kommt, bleibt also abzuwarten.