MX vs. ATV All Out: Release-Termin, Pre-Order-Boni und Trailer

THQ Nordic gab einen Release-Termin für den kommenden Fun-Racer MX vs. ATV All Out bekannt. Demnach wird der Titel ab dem 27. März dieses Jahres für PC, Xbox One und die PS4 im Handel erhältlich sein. In MX vs. ATV All Out könnt ihr hinter dem Steuer verschiedener MX-Bikes, ATVs und UTVs eine riesige offene Welt erkunden und dabei in unterschiedlichen Kategorien wie Opencross, Supercross, Nationals, Tag und Waypoint gegen andere Fahrer antreten. Auf einem Privatgelände lassen sich zudem die eigene Fahrkünste verbessern und neue Upgrades verdienen. Der Entwickler Rainbow Studios verspricht ein ausgefeiltes Stunt-System und spannende Online-Wettbewerbe für bis zu 16 Spieler. Auch ein Splitscreen-Modus wird geboten.

Passend zur Bekanntgabe des Release-Termins wurden auch die Boni für die Vorbesteller vorgestellt. Wer den Titel noch vor dem offiziellen Release bei teilnehmenden Händlern erwirbt, kann sich ohne Aufpreis den Champion’s Pass sichern, der einen direkten Zugang zu Ausrüstung, Autoteilen und Fahrzeugverbesserungen im Wert von 100.000 Moto Coins (Spielwährung) umfasst. Nach Angaben der Publisher entspricht die Summe der Coins in etwa acht Stunden Spielleistung auf hohem Niveau und soll ausreichen, um zwei brandneue Bikes zu verbessern. Konsolenspieler, die den Titel über den Playstation Store oder den Xbox Game Store vorbestellen, können dank Early-Access schon am 23. März und somit vier Tage früher loslegen. Einen neuen Trailer zum Spiel könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen.