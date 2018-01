Steam-Weekend-Deals mit Battle Chasers - Nightwar, Northgard und mehr

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Im Anschluss an die Winteraktion hält Steam an diesem Wochenende wieder ein paar Rabatte für die Schnäppchenjäger parat. Bis Montag, den 8. Januar um 19:00 Uhr (deutscher Zeit) könnt ihr das Early-Access-Echtzeitstrategie-Aufbauspiel Northgard und das rundenbasierte Rollenspiel Battle Chasers - Nightwar günstiger erwerben. Als Angebot des Tages ist aktuell zudem der Taktik-RPG-Klassiker Phantom Brave im Preis reduziert. Darüber hinaus gibt es Rabatte auf weitere Titel, darunter den Puzzles-Plattformer Life Goes On - Done to Death, den Early-Access-Indie-Roguelike-RPG Badass Hero und den Arcade-Racer Road Redemption. Hier ein paar Beispiele aus dem Store (mehr findet ihr wie immer unter dem Quellenlink):