God of War: Details zu Waffen, Kämpfen, Upgrade-System und mehr

In der aktuellen Printausgabe des US-Magazins Game Informer wurde ein neues Interview mit dem Creative Director Cory Barlog zum kommenden Action-Adventure God of War (im E3-Bericht) veröffentlicht. In diesem verrät der Entwickler nicht nur neue Details zum Spiel (darunter zu den Waffen, Kämpfen und dem Upgrade-System), sondern spricht auch über die Zukunft der Marke, sowie darüber, welche Schauplätze nachfolgende Titel der Serie bieten könnten. Die Infos aus dem Artikel wurden im Forum von Resetera wie folgt zusammengefasst:

Der Kampf:

Die Kämpfe basieren auf der Priorisierung von Feinden und sind nicht mehr so chaotisch wie in bisherigen Ablegern. Manche Widersacher werden gegen Leviathan (die Axt von Kratos) immun sein und es wird Gegner geben, die man nicht ins Wanken bringen kann.

Kratos wird laut Barlog die Umgebungen zu seinem Vorteil nutzen können, wodurch es ihm möglich sein wird, die Kampfszenarien auf vielfältige Weise zu bewältigen.

Die Leviathan kann geworfen werden, um die Gegner einzufrieren. Die Waffe kann per Knopfdruck wieder zurückgeholt werden. Den Schild nutzt Kratos sowohl dazu, um gegnerische Angriffe zu parieren, als auch, um damit Nahkampfangriffe auszuführen.

Kratos’ Son Arteus kann nicht direkt gesteuert werden, sondern agiert als zusätzliche Fähigkeit und kann per Druck auf die Quadrat-Taste bestimmte Feinde angreifen. Dabei lässt er Pfeile auf die Gegner regnen und erhöht so ihren Betäubungsbarometer. Sind die Widersacher einmal betäubt, kann Kratos sie greifen und entweder auseinanderreißen, oder als Waffe einsetzen. Als Beispiel nennt Barlog einen Gegner, der eine Art Flächenangriff erzeugt und so umstehende Feinde in die Luft katapultiert.

Fortbewegung:

Im Spiel wird kein Springen oder Schwimmen möglich sein. Das Duo wird an bestimmten Stellen im Spiel jedoch Boote nutzen können, um die Umgebungen zu überqueren.

Waffen und Upgrade-System:

Alle Fähigkeiten, Rüstungen und Waffen im Spiel können verbessert werden. Die Fähigkeiten-Upgrades und Rüstungsverbesserungen wirken sich auch auf Arteus aus.

Es gibt ein Handwerksystem zu dem jedoch noch nichts bekannt ist. Man wird jedoch verschiedene Arten von Ausrüstung herstellen können.

Leviathan verfügt über verschiedene Runen-Slots. Die Runen können die Eigenschaften der Axt und somit auch die Art der leichten und schweren Angriffe der Waffe verändern.

Zwar wollte Barlog noch nichts über die anderen Waffen im Spiel verraten, merkte jedoch an, dass die Leviathan und der Schild von Kratos die „Stars der Show“ sein werden.

Wie der Entwickler zudem verriet, wollte sich das Team im neuen Ableger der Serie von der bisher vorherrschenden „Zerstöre alle Götter“-Mentalität distanzieren, weshalb Kratos nun viel verletzlicher, als in bisherigen Spielen wirkt. So richtig verrückt wird es nur noch, wenn Kratos sich in der Spartan Rage befindet. Dann zerlegt er seine Feinde mit bloßen Fäusten.

Laut Barlog war es nach God of War - Ascension (Testnote: 8.5) ziemlich schwierig, die „hohen Tiere“ bei Sony dazu zu bewegen, einen weiteren Ableger der Serie zu genehmigen, denn sie waren so ziemlich fertig mit dem Franchise. Er musste also mit etwas Großartigem und Frischem ankommen, um grünes Licht zu bekommen. Wie er erklärt, wollte er mit dem kommenden Spiel in diese neue Richtung gehen, um mehr Menschen zu erreichen. Das Ziel sei es eine ähnliche Popularität wie die Uncharted-Serie und die Assassin’s-Creed-Reihe zu erreichen, sowie das Franchise weiter wachsen zu lassen. Für mögliche Nachfolger könne er sich die Maya-Ära und das Alte Ägypten als Setting vorstellen. God of War soll dieses Jahr für die PS4 erscheinen.