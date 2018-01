Burnout Paradise HD Remaster soll im März in Japan für PS4 erscheinen

PC 360 PS3

Mitte Dezember 2017 erreichte uns das Gerücht, dass der Open-World-Racer Burnout Paradise (Testnote: 7.0) 2018 in einer HD-Remastered-Version erscheinen wird. Der Neuauflage tauchte auf der Lieferantenliste eines brasilianischen Online-Händlers auf und war für die Xbox One und die PS4 gelistet. Nun meldete sich über Twitter der Insider Renka_schedule zu Wort, der in der Vergangenheit bereits öfter zuverlässig japanische Release-Termine voraussagte. Wie dieser angibt, wird die HD-Fassung ab dem 16. März dieses Jahres in Japan für die PS4 erhältlich sein.

Der Insider will auch den Preis für den Titel erfahren haben. So soll das Spiel in Japan für 4.104 Yen (umgerechnet etwa 30 Euro) angeboten werden. Der brasilianische Händler hatte den Preis noch mit 149,90 Brasilianischen Real (etwa 43,00 Euro) angegeben. Sollten die Release-Angaben richtig sein, bleibt es abzuwarten, ob der Termin auch für den westlichen Markt gilt. Eine offizielle Ankündigung der HD-Version seitens des Publishers Electronic Arts steht noch aus.