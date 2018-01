The Elder Scrolls Online: Neuer DLC "Dragon Bones" erscheint im Februar

PC XOne PS4 MacOS

Im Februar wird Bethesda einen neuen DLC für The Elder Scrolls Online veröffentlichen. Er heißt Dragon Bones, wird für alle Mitglieder von ESO Plus kostenlos sein und für alle anderen Spieler im Kronen-Shop zum Kauf zur Verfügung stehen. Er bietet zwei neue Gruppen-Dungeons mit jeweils eigenen einzigartigen Herausforderungen und Belohnungen. Beide gibt es in einer normalen Version und in einer Fassung für Veteranen, wobei euch alleine für das Betreten eines der beiden Dungeons die Maske der abtrünnigen Drachenpriesterin als Belohnung winkt.

Zeitgleich mit dem neuen DLC erscheint Update 17, das zahlreiche Verbesserungen enthält. Diese stehen für alle Spieler zur Verfügung, wie zum Beispiel ein neues Montursystem, zwei neue Schlachtfelder, Lagerplätze in den eigenen Häusern sowie eine neues System zum Stufenaufstiegen das euch dabei hilft, euren Charakter voranzubringen.