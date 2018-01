Xbox One: Gerüchte um neues Fable, Perfect Dark & mehr

XOne

Das Jahr ist noch frisch, aber die Gerüchteküche brodelt schon gewaltig. Neben den Spekulationen zum diesjährigen Release von Bayonetta 3 tauchten jetzt auch angebliche Infos über ein neues Fable und ein neues Perfect Dark auf. Diese stammen vom bekannten Insider ntkrnl, der (nun unter neuem Pseudonym Klobrille) die Infos in Form einer Wunschliste im Forum von Resetera verfasste. Der Insider, der in der Vergangenheit unter anderem zuverlässig Leaks zu Crackdown 3, das Sunset Overdrive Bundle und dem Release von Halo 2 - Anniversary lieferte, hat die Infos nach eigenen Angaben aus dem SDK der Xbox Live API bezogen.

Demnach soll das neue Fable aktuell unter dem Arbeitstitel „Wisdom“ bei einem britischen Studio entstehen. Zwar wird dieses nicht namentlich genannt, aber es dürfte sich dabei um Playground Games handeln. Das Team hinter der Forza-Horizon-Serie gab im vergangenen Jahr via Twitter bekannt, dass man an einem AAA-Open-World-Action-Rollenspiel arbeite. An der Entwicklung von Perfect Dark soll unterdessen laut dem Insider The Coalition, das Studio hinter Gears of War Ultimate Edition und Gears of War 4 (Testnote: 9.0), beteiligt sein. Anders als im Original, soll der neue Titel kein Ego-Shooter, sondern ein Third-Person-Shooter werden.

Weitere Details betreffen Crackdown 3. So soll die Kampagne des Spiels laut dem Insider auch zu viert im Koop spielbar sein. Zudem heißt es, dass Forza Horizon 4 in Japan spielen wird. Ähnliche Gerüchte gab es bereits im letzten Jahr, diese haben sich jedoch als Fake entpuppt. Es bleibt also abzuwarten, ob der Insider hier richtig liegt. Mit Age of Empires 4 soll man laut Quelle nicht so schnell rechnen, denn der Titel soll sich in einer frühen Entwicklungsphase befinden. Xbox größtes Franchise (es dürfte hier die Rede von Halo sein), soll mit einem Multiplayer-Modus mit vielen Spielern aufwarten. Es ist unklar, ob damit Massenschlachten im Stile von Battlefield 1 (MP-Testnote. 9.0) oder ein Battle-Royal-Modus, wie in Playerunknown's Battlegrounds (Testnote: 7.0) gemeint sind. Auch wird ein neues Mechwarrior-Spiel angedeutet. Der Insider merkt an, dass es sich bei manchen der genannten Titel um Prototypen handeln könnte.

Bereits während der letzten E3 in Los Angeles versicherte Xbox-Boss Phil Spencer in einem Interview, dass Microsoft weiterhin in die Entwicklung großer AAA-Titel investiert und man erst kürzlich Verträge für einige neue First-Party-Titel unterzeichnet habe. Er betonte, dass solche Investitionen für Microsoft weiterhin wichtig seien und sich bereits verschiedene Spiele in Arbeit befänden, die in den kommenden zweieinhalb oder drei Jahren auf den Markt kommen sollen. Man kann also gespannt sein, was Microsoft dieses Jahr für die Xbox One ankündigt.