Uncharted: Creative Director von The Lost Legacy verlässt Naughty Dog

Bildquelle: Instagram

Shaun Escayg, der Creative Director und Autor hinter der im August letzten Jahres veröffentlichten Standalone-Erweiterung Uncharted: The Lost Legacy (Testnote: 8.5), gab kürzlich via Twitter bekannt, dass er Naughty Dog nach rund sieben Jahren verlassen hat. Was Escayg als nächstes machen oder bei welchem Studio er anheuern wird, geht aus dem Tweet nicht hervor. In seinem Statement blickt der Entwickler auf seine Arbeit beim Studio zurück:

Vor sieben Jahren trat ich dem talentierten Team von Naughty Dog bei, um an einem Projekt zu arbeiten, das damals noch in den Kinderschuhen steckte - The Last of Us - der Rest ist Geschichte. Es folgten Left Behind, Uncharted 4 - A Thief's End und Uncharted: The Lost Legacy trieb mein kreatives Wachstum sogar noch weiter an. Ich werde alle meine „Dogs“ vermissen.