Ni No Kuni 2: Neues Video zeigt 25 Minuten Gameplay aus dem JRPG

PC PS4

Das kommende japanische Rollenspiel Ni No Kuni 2 - Schicksal eines Königreichs (Preview) von Level-5 wurde seitens des Publishers Bandai Namco Entertainment mit einem umfangreichen neuen Video bedacht, das euch rund 25 Minuten an Spielszenen präsentiert. Der Clip wird vom Community Specialist Dmitry Khlyn und Associate Brand Manager Stephen Akana kommentiert, die euch unter anderem den Skirmish-Modus (Scharmützel) und einen Bosskampf zeigen.

Das Video, das ihr euch weiter unten anschauen könnt, ist der zweite Teil einer vierteiligen Reihe, die euch verschiedene Elemente des Spiels vorstellt. Wer die erste Episode verpasst hat, kann sich diese in unserer News vom letzten Jahr anschauen. Ni No Kuni 2 - Schicksal eines Königreichs wird nach der letzten Verschiebung am 23. März für PC und die PS4 erscheinen.