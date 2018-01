Monster Hunter - World: PC-Release-Zeitraum + Konsolen-Inhaltsupdates

PC XOne PS4

Während die Konsolenversion von Monster Hunter - World (Preview) längst einen festen Termin hat und in knapp drei Wochen in den Händlerregalen stehen wird, müssen die PC-Spieler noch auf ein konkretes Datum warten. Bisher hieß es seitens Capcom, dass der Titel „zu einem späteren Zeitpunkt“ erscheinen wird. Nun hat der Publisher den Release etwas eingegrenzt.

Wie der Producer Ryozo Tsujimoto kürzlich via Twitter verriet, befindet sich die PC-Fassung intern aktuell in der Optimierungsphase und soll voraussichtlich im Herbst dieses Jahres auf den Markt kommen. Im verlinkten Video bedankt sich Tsujimoto bei den Fans für ihre Geduld und verspricht bald mehr Details zur Umsetzung zu liefern. Die Konsolenspieler unterdessen können laut dem Entwickler nach dem Release am 26. Januar noch eine Reihe kostenloser Updates erwarten, die neue Inhalte, darunter auch neue Monster, ins Spiel bringen werden.