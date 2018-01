Shenmue 3: Release für 2018 bestätigt und weitere Infos

PC PS4

Producer Cedric Biscay hat auf Twitter am 1.1.2018 angekündigt, dass Shenmue 3 noch in diesem Jahr veröffentlicht werden soll und sich die User auf die ein oder andere Überraschung freuen können, ohne jedoch näher darauf einzugehen.

Auf Kickstarter ist außerdem ein Interview mit Yu Suzuki zu sehen, der einige Updates liefert. So berichtet er, dass bis jetzt rund 100 Personen in das Spiel implementiert wurden und die Castings für die Synchronsprecher nahezu abgeschlossen seien. Außerdem werde ein neues Kampfsystem implementiert. Die Kämpfe orientierten sich in den beiden Vorgängern sehr stark an Virtua Fighter, wohingegen sie nun mehr auf Choreographie und Quick-Time-Events ausgelegt seien. Weitere Informationen sollen in Kürze folgen.