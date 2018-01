Xbox One: Microsoft stellt Produktion des USB-Adapters für Kinect ein

XOne

Microsoft bestätigte heute der US-Seite Polygon gegenüber, dass der Kinect-Adapter, der benötigt wurde, um den Sensor per USB mit der Xbox One X, S oder einem Windows-PC zu verbinden, nicht mehr länger hergestellt wird. Ein Sprecher des Unternehmens sagte den Kollegen:

Nach vorsichtiger Überlegung haben wir uns entschlossen, den Xbox Kinect Adapter nicht weiter zu produzieren und unsere Aufmerksamkeit stattdessen auf neue, gefragtere Gaming-Accessoires für Xbox One und PC zu richten.

Dass vorläufige Aus von Kinect begann sich bereits abzuzeichnen, als klar wurde, dass die Xbox One S und auch die neue Xbox One X den proprietären Anschluss des Sensors nicht verbaut haben. Der USB-Adapter war eine Möglichkeit für Bestandskunden, die sich zusätzlich eine der neueren Varianten der Konsole zugelegt haben, ihre Kinect-Kamera weiter zu verwenden. Bereits im Oktober gab Microsoft die Einstellung des Kinect-Sensors bekannt (Kinect sagt zum Ende leise Servus: Microsoft bestätigt Produktionsstop), die heutige Meldung kommt also nicht wirklich überraschend.