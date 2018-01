Overwatch: Ausblick auf kommende Inhalte - neuer Held, Karten und mehr

PC XOne PS4

Overwatch ab 44,50 € bei Amazon.de kaufen.

Während Blizzard Entertainment kürzlich den Beginn der achten Saison in Overwatch (Testnote: 9.5) einläutete, geben die Entwickler in einem neuen Video bekannt, was euch in naher Zukunft an neuen Inhalten im Spiel erwartet. Wie der Game Director Jeff Kaplan nach einem kurzen Rückblick auf 2017 verrät, sind die Entwickler intern aktuell dabei, den neuen Helden für das Spiel zu testen. Der inzwischen 27. Charakter mache bereits eine Menge Spaß und das Team mache gute Fortschritte. Wann dieser verfügbar sein wird, wisse man derzeit aber noch nicht.

Definitiv „bald“ sollen die Overwatch-League-Skins ins Spiel kommen und ihr könnt auch mit der neuen Karte „Blizzard World“ rechnen, die Kaplan selbst als eine der besten Karten beschreibt. Diese soll laut dem Entwickler viele Easter Eggs enthalten und an einigen Stellen auch mit ein paar Gameplay-Experimenten in Hinblick auf das Level-Design aufwarten.

Das Team denke laut Kaplan aber auch bereits über weitere Helden nach und es befinden sich auch schon weitere Karten in der Entwicklung. Konkrete Infos dazu sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Auch die Geschichte von Overwatch soll sich natürlich weiterentwickeln. Ihr könnt also mit neuen Animationsfilmen und Comics zu den Charakteren rechnen.

Darüber hinaus kommt Kaplan auf die anstehenden Events zu sprechen. Das Jahr 2018 ist nach dem chinesischen Horoskop das Jahr des Hundes, weshalb sich das diesjährige Mondneujahrsereignis laut Kaplan thematisch daran orientieren wird. Der Entwickler verspricht „viele spannende Inhalte“ und es wird gegenüber dem Event in 2017 (das Jahr des Feuer-Hahns) einige Änderungen, basierend auf dem Feedback der Fans geben. Details dazu kommen später.

Es steht dieses Jahr zudem wieder das Story-Ereignis „Aufstand“ (Uprising) auf dem Plan. Das Event wurde laut Kaplan überdacht und wird dieses Jahr in einer weiterentwickelten und ausgefeilten Version zurückkehren. Außerdem wird der nächste Geburtstag von Overwatch gefeiert, bei dem ihr wie im letzten Jahr wieder verschiedene Tanz-Emotes für die Helden freischalten können werdet. Das Jubiläumsevent wird zudem mit legendären Skins aufwarten.

Der Inhalt der normalen Lootboxen wird laut Kaplan auf Anfrage der Spieler verbessert und es werden „tonnenweise neue Sachen“ hinzugefügt. Diese sollen noch im Laufe diesen Monats verfügbar werden. Das deutsch untertitelte Video könnt ihr euch im Folgenden anschauen: