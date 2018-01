Die Drei von der Zankstelle: Epistory - Typing Chronicles vorgestellt

PC Linux MacOS

Habt ihr heute schon Buchstaben auf einer Tastatur eingegeben? Mit wie vielen Fingern? Der kreisende Zeigefinger blitzschnell zustoßend? Oder elegant alle zehn Finger über die Tasten tanzend? Wie schnell auch immer ihr wart: am Beginn eurer Computer- oder (die Älteren erinnern sich) Schreibmaschinen-Karriere werdet ihr wahrscheinlich langsamer gewesen sein. Nur durch ausdauerndes Üben und häufiges Drücken, vermutlich speziell der Tasten W, A, S und natürlich D, werdet ihr eure Profession am Keyboard ausgebildet haben.

Das Netz ist voll von Lernprogrammen, die einerseits helfen wollen eure Tippgeschwindigkeit zu verbessern, andererseits aber auch Spaß machen sollen. Von einfachen Seiten wie Typeracer, bei dem ihr einfach nur schneller als der Gegner einen Text abtippen sollt, bis hin zu The Typing of the Dead. Bei Letzterem schnetzelt ihr euch mit eurer Spezialeinheit mittels Tipporgien durch Zombiehorden.

In dieser gut halbstündigen Folge der Zankstelle sprechen die GG-User schlammonster (Sascha) und Jürgen -ZG- über einen besonders schönen Vertreter dieser Gattung: Epistory - Typing Chronicles. Das 2016 erschienene Spiel glänzt mit einer stimmigen Origami-Optik und einigen cleveren Ideen. Ob es aber auch Spaß macht, klären die beiden Tippsen hier.